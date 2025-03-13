ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¤¤¤«Å·¡×Ì¾Êª¿³ºº°÷¡Ä²û¤«¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå´¶ÎÞ¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡Á¡×¡ÖÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖËè½µ³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
Çë¸¶¤µ¤ó¤ÈÅòÀî¤µ¤ó¤¬ÏÓÁÈ¤ß2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡à¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥àá²ÐÉÕ¤±Ìò¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¤¤¤«Å·¡×¡£Ì¾Êª¿³ºº°÷¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ìÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²û¤«¤·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÅòÀî¤ì¤¤»Ò¤µ¤ó(89)¡£¡ÖÀÎ¡¢¡Ø¥¤¥«Å·¡Ê¥¤¥«¤¹¥Ð¥ó¥ÉÅ·¹ñ¡Ë¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿Çë¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÇë¸¶·òÂÀ¤µ¤ó(69)¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ß¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Çë¸¶¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¡ØÇë¸¶·òÂÀ¤¬¸ì¤ë·¬ÅÄ²ÂÍ´¡Ù¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤«Å·¡¢²û¤«¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡Á¡×¡ÖËè½µ³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥¤¥«Å·¡¢¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥¦¥Á¤ÎÃÏ°è¡¢´Ñ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤«Å·¡×¤Ï¡¢TBS¤Ç1989Ç¯¤«¤é90Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö»°ÂðÍµ»Ê¤Î¤¤¤«¤¹¥Ð¥ó¥ÉÅ·¹ñ¡×¡£¡ÖFLYING KIDS¡×¡ÖJITTERIN'JINN¡×¡Ö¤¿¤Þ¡×¡Ö¥Þ¥ë¥³¥·¥¢¥¹¡¦¥Ð¥ó¥×¡×¡ÖBEGIN¡×¡ÖBLANKEY JET CITY¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£