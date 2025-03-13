イタリアと2試合戦うドイツ代表メンバー23名が発表！ 佐野海舟の相棒MFアミリが4年以上ぶりの復帰、インテルDFビセックが初招集【UNL】

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ドイツサッカー連盟(DFB)は13日、3月のUEFAネーションズリーグ(UNL)に向けたドイツ代表メンバー23名を発表した。

グループステージを無敗で終え、リーグA・グループ3を首位で突破したドイツ。UNLファイナルズ進出を懸けて戦う3月の準々決勝では、リーグA・グループ2を2位で突破したイタリア代表との2試合に臨む。

DFジョシュア・キミッヒ(バイエルン)やMFジャマル・ムシアラ(バイエルン)らが順当に選出されたなか、DFヤン・アウレル・ビセック(インテル)が初招集。負傷のMFフロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)やFWカイ・ハヴァーツ(アーセナル)らがメンバーから外れた。

また、MFカリム・アデイェミ(ドルトムント)やMFレオン・ゴレツカ(バイエルン)、DFダビド・ラウム(RBライプツィヒ)らが復帰。クラブでMF佐野海舟とコンビを組むMFナディーム・アミリ(マインツ)は、2020年11月以来の代表復帰となった。

2024年11月の代表戦からは計9名を変更。20日にイタリア・ミラノ、23日にホームのドルトムントでイタリアと対戦する。

◆ドイツ代表メンバー23名



GK

オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)

アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)

シュテファン・オルテガ(マンチェスター・シティ/イングランド)

DF

ヤン・アウレル・ビセック(インテル/イタリア)

ジョシュア・キミッヒ(バイエルン)

ロビン・コッホ(フランクフルト)

マキシミリアン・ミッテルシュタット(シュツットガルト)

ダビド・ラウム(RBライプツィヒ)

アントニオ・リュディガー(レアル・マドリー/スペイン)

ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)

ヨナタン・ター(レバークーゼン)

MF

カリム・アデイェミ(ドルトムント)

ナディーム・アミリ(マインツ)

ロバート・アンドリッヒ(レバークーゼン)

レオン・ゴレツカ(バイエルン)

パスカル・グロス(ドルトムント)

ジェイミー・ルウェリング(シュツットガルト)

ジャマル・ムシアラ(バイエルン)

レロイ・サネ(バイエルン)

アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)

FW

ヨナタン・ブルカルト(マインツ)

ティム・クラインディーンスト(ボルシアMG)

デニス・ウンダブ(シュツットガルト)

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