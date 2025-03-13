ÀîÀ¥¤é¥Ê¥¤¥ó¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡½0µð¿Í¡Ê13Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÀ¥¹¸¤¬Éüµ¢Àï¤Ç¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£

¡¡½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë±¦É¨¤òÄË¤á¡¢½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1·³¤Ë¹çÎ®¡£Éüµ¢Â¨¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÀèÀ©¤Î±¦±Û¤¨¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Î4²ó¤Ë¤ÏµÈÀî¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤ò¸«»ö¤Ë¤µ¤Ð¤­¡¢Í·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£

¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤è¤ê¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¡Ê¥´¥í¡Ë¤Î¼éÈ÷¡£ÂÇµå¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬Â®¤¤¡£É¨¤â¿´ÇÛ¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡Ê1·³¤Ë¡ËÍè¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥­¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥­¥ã¥ó¥×¤ÎÎý½¬ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤Î¡Ë4Æü¤Ç¤â½Ð¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£