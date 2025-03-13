»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¤¬2³¬µé¤Ç²¦ºÂÅý°ìÃ£À®¡ª¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½Å¤ß¤¬¡Ä¡×°æ¾å¾°Ìï°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡¢12²óTKO¤ÇWBA²¦¼Ô¡¦¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æ¤ò·âÇË
¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¡Ê50.8¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢WBC²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤¬WBA²¦¼Ô¡¦¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡ÊÁÒÉß¼é°Â¡Ë¤Ë12²ó1Ê¬31ÉÃTKO¾¡¤Á¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÊ£¿ôÃÄÂÎ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç»ûÃÏ¤Ï°æ¾å¾°Ìï¤Ë¼¡¤°ÆüËÜ¿Í2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë2³¬µéÌÜ¤Î²¦ºÂÅý°ì¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°¤µ×°æ¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹°¤µ×°æ¤Ë¡¢»ûÃÏ¤¬ºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é¥¸¥ã¥Ö¤òÊÖ¤¹Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡£3²ó¤Ï°¤µ×°æ¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ßÚÎö¡£»ûÃÏ¤Î´é¤òÉâ¤«¤»¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤©¤ª¤ª¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£4²ó¤ÏÀÜ¶áÀï¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¡£»ûÃÏ¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤¬°¤µ×°æ¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤¿¡£5²ó¡¢»ûÃÏ¤Î±¦¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¡£°¤µ×°æ¤âÂ¨ºÂ¤Ë¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÈ¿·â¤·¤¿¡£6²ó¤Ïµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ÆÏ¢ÂÇ¤Î±þ½·¡£Î¾¼Ô¤ËÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡7²ó¡¢»ûÃÏ¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ë°¤µ×°æ¤ÎÂ¤¬°ì½Ö»ß¤Þ¤ë¤â¡¢Éé¤±¤¸¤ÈÏ¢ÂÇ¤Ç²¡¤·ÊÖ¤·¤¿¡£°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤Ë¾ìÆâ¤Ï¤É¤è¤á¤¡£¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Ë¤Ï³åºÓ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥Ö¤ÇÃå¼Â¤Ë´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ë»ûÃÏ¤Ë¡¢°¤µ×°æ¤â¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÖ¤¹¡£10²ó¤Ë¤Ï°¤µ×°æ¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤¬Ì¿Ãæ¤·¤¿¡£²¦¼ÔÆ±»Î¤Î°ÕÃÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ÏºÇ½ª12²ó¤Ø¡£»ûÃÏ¤¬ÌÔ¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤«¤±¤ë¤È°¤µ×°æ¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ©¤Ã¤¿»ûÃÏ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ°ì¿Í¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¡£¥æ¡¼¥êÁª¼ê¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¯¤Æ¡¢»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¡£2ËÜÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¤è¤ê¶¯¤¤Áê¼ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¥Ð¥à¡ÊWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ë¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÅý°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÁ°¤ËÍè¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤«¤Î¾¡Éé¡£ËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¾¡¤Æ¤¿»î¹ç¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°æ²¬°ìæÆ¡½È¬½Å³ßÅì¡¢»ûÃÏ¡½µþ¸ý¹É¿Í¤ËÂ³¤¯¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÊ£¿ôÃÄÂÎ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÅý°ìÀï¡£»ûÃÏ¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¿Í2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë2³¬µé¤Ç¤Î²¦ºÂÅý°ì¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¯Å¨¤òµá¤á¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µéÅ¾¸þ¤ò»î¹çÁ°¤Ë¼¨º¶¡£Æ±³¬µé¤ÏÀ¤³¦ÊÖ¤êºé¤¤òÁÀ¤¦Á°WBA²¦¼Ô¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¡¢WBC²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡¦Äë·ý¡Ë¤é¶¯¼Ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²óKO·à9ÅÙ¤ò¸Ø¤ë°¤µ×°æ¤Ï¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë²¬»³¤Î¥¸¥à½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±10·î¤ÎÁ°Àï¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£º£Ç¯6·îËö¤ËÂè3»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸Í½Äê¡£¿È½Å¤ÎºÊ¡¦Ì´¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤·¡¢Ä¹½÷¡¦ÀéÀ»¡Ê¤Á¤µ¤È¡Ë¤Á¤ã¤ó¡¢¼¡½÷¡¦¶×Çµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¿ÆÀÌ¤È¤È¤â¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë