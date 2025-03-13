LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤Ø¤Î¹Í¤¨ ·ù¤¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È1¤Ä¤âÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/13¡ÛLE SSERAFIM¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬¡¢13ÆüÇÛ¿®¤ÎTWICE¡¦SANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥Ê¤Î¥Í¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¥µ¥Ê¡õLE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç½é¶¦±é
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦DEX¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ÖDEX¤ÎÎäÂ¢¸Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢DEX¤ÎµÙ²ËÃæ¤Ë¥µ¥Ê¤¬ÂåÌòMC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥Ê¤Î¥Í¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Î½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥µ¥¯¥é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¼ÁÌä¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ê¤¬¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥µ¥¯¥é¤Ï¡Ö»ä¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡£»ä¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤è¤ê»ä¤¬Áª¤ó¤À¿Í¤È¤¤¤¦¤«¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤«¤éÎø¤ò´ó¤»¤¿Áê¼ê¤¬ÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¼ñÌ£¤ä¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤à¤·¤í·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¹ç¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤Íý²ò¤Ç¤¤ë¤·°ì½ï¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤·ù¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¥È¥¤¥ì¤Î³¸¤òÊÄ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡ØÊÄ¤á¤Ê¤¤¤È¤ª¶â¤¬Ï³¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÉ¬¤º¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊì¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢³¸¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¥µ¥Ê¡õLE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç½é¶¦±é
¢¡¥µ¥¯¥é¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤Ï¡©
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦DEX¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ÖDEX¤ÎÎäÂ¢¸Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢DEX¤ÎµÙ²ËÃæ¤Ë¥µ¥Ê¤¬ÂåÌòMC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥Ê¤Î¥Í¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Î½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥µ¥¯¥é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¼ÁÌä¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ê¤¬¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥µ¥¯¥é¤Ï¡Ö»ä¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡£»ä¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤è¤ê»ä¤¬Áª¤ó¤À¿Í¤È¤¤¤¦¤«¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤«¤éÎø¤ò´ó¤»¤¿Áê¼ê¤¬ÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û