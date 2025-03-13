¡Öº²¤ò»ý¤Ã¤Æ2»î¹ç¤ËÎ×¤à¡×3.11¤ÈÂçÁ¥ÅÏ¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡Ä¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡ÖÆü¾ï¤Î³èÎÏ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤¬·ü¤«¤ëÂç»ö¤Ê»î¹ç¤òÁ°¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤¦ÆüËÜ¡£3·î20Æü¤Ë¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¡¢25Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Èºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤Î8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂç»ö¤Ê2»î¹ç¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ï½ËÆü³«ºÅ¤Ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆü¤Þ¤Ç³ÆÃÏ¤Ç¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤¬ÉÑÈ¯¡£ÆÃ¤Ë´ä¼ê¸©¤ÎÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦¤³¤È¤Ë¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤òÃÚ¤»¡¢Æü¡¹¤Î³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÁ¥ÅÏ¤Î¿¹ÎÓ²ÐºÒÅù¡¹¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤ä¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ÇÆü¡¹ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¤ò¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¡¹¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ø¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Á³ºÒ³²Åù¤ÇÂçÀÚ¤ÊÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²æ¡¹¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¿¦¶È¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¾¡Íø¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤êWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤ÈÅù¡¹¡¢¾¡¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¡¢¿§¡¹¤ÊÊý¤ËÌ´¤ä´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç²æ¡¹¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²æ¡¹¤ÏÀï¤¦»Ñ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬»à¤ËÀï¤¦»Ñ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ÎÅØÎÏ¤ò¸«¤ÆÄº¤¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆü¾ï¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç¤¤Ê³èÆ°°ÕµÁ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¡¢Áª¼ê¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÆüº¢¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸µµ¤¤äÍ¦µ¤¤äº¬µ¤¡¢Æü¾ï¤ËÉ¬Í×¤Ê³èÎÏ¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë(MLB)¤¬ÆüËÜ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÂçÃíÌÜ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤âÍèÆü¤·¡¢Ìîµå³¦¤¬Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÂç¹¥¤¤Ç»Å»ö¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ»ä¼«¿È¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤Þ¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ìîµå¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤âÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿§¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆüº¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÂÎ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì´¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ä¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼(NTD)¤Ï¡¢¤³¤Î2»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎJFA¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î2»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤òÃæ¿´¤Ë¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤Î¾ì¤Ç3·î11Æü¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢´ÆÆÄ¤òÃæ¿´¤ËÌÛÅø¤òÊû¤²¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¡¢º²¤ò»ý¤Ã¤Æ2»î¹ç¤ËÎ×¤â¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
2011Ç¯3·î11Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡£14Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î2»î¹ç¤Ë¤ÏÈïºÒ¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤¦ÆüËÜ¡£3·î20Æü¤Ë¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¡¢25Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Èºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤Î8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂç»ö¤Ê2»î¹ç¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ï½ËÆü³«ºÅ¤Ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÂçÁ¥ÅÏ¤Î¿¹ÎÓ²ÐºÒÅù¡¹¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤ä¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ÇÆü¡¹ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¤ò¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¡¹¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ø¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Á³ºÒ³²Åù¤ÇÂçÀÚ¤ÊÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²æ¡¹¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¿¦¶È¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¾¡Íø¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤êWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤ÈÅù¡¹¡¢¾¡¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¡¢¿§¡¹¤ÊÊý¤ËÌ´¤ä´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç²æ¡¹¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²æ¡¹¤ÏÀï¤¦»Ñ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬»à¤ËÀï¤¦»Ñ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ÎÅØÎÏ¤ò¸«¤ÆÄº¤¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆü¾ï¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç¤¤Ê³èÆ°°ÕµÁ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¡¢Áª¼ê¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÆüº¢¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸µµ¤¤äÍ¦µ¤¤äº¬µ¤¡¢Æü¾ï¤ËÉ¬Í×¤Ê³èÎÏ¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë(MLB)¤¬ÆüËÜ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÂçÃíÌÜ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤âÍèÆü¤·¡¢Ìîµå³¦¤¬Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÂç¹¥¤¤Ç»Å»ö¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ»ä¼«¿È¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤Þ¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ìîµå¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤âÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿§¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆüº¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÂÎ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì´¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ä¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼(NTD)¤Ï¡¢¤³¤Î2»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎJFA¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î2»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤òÃæ¿´¤Ë¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤Î¾ì¤Ç3·î11Æü¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢´ÆÆÄ¤òÃæ¿´¤ËÌÛÅø¤òÊû¤²¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¡¢º²¤ò»ý¤Ã¤Æ2»î¹ç¤ËÎ×¤â¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
2011Ç¯3·î11Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡£14Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î2»î¹ç¤Ë¤ÏÈïºÒ¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£