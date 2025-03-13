ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ鉱工業生産指数（1月）21:00
予想 0.3% 前回 -1.4%（前月比)
予想 -1.7% 前回 -2.7%（前年比)
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演
21:30
米生産者物価指数（PPI）（2月）
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.2% 前回 3.5%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.5% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米新規失業保険申請件数（03/02 - 03/08）
予想 22.5万件 前回 22.1万件
米失業保険継続受給者数（02/23 - 03/01）
予想 188.9万件 前回 189.7万件（)
カナダ住宅建設許可（1月）
予想 -5.2% 前回 11.0%（前月比)
23:00
グラピンスキー・ポーランド中銀総裁、記者会見
14日
1:00
オーストリア中銀ホルツマン総裁とコッハー次期総裁、エネルギー会議出席
2:00
米30年債入札（220億ドル）
2:30
ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州経済に関する討論会参加
※予定は変更されることがあります。
メキシコ鉱工業生産指数（1月）21:00
予想 0.3% 前回 -1.4%（前月比)
予想 -1.7% 前回 -2.7%（前年比)
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演
21:30
米生産者物価指数（PPI）（2月）
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.2% 前回 3.5%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.5% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米新規失業保険申請件数（03/02 - 03/08）
予想 22.5万件 前回 22.1万件
米失業保険継続受給者数（02/23 - 03/01）
予想 188.9万件 前回 189.7万件（)
カナダ住宅建設許可（1月）
予想 -5.2% 前回 11.0%（前月比)
23:00
グラピンスキー・ポーランド中銀総裁、記者会見
14日
1:00
オーストリア中銀ホルツマン総裁とコッハー次期総裁、エネルギー会議出席
2:00
米30年債入札（220億ドル）
2:30
ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州経済に関する討論会参加
※予定は変更されることがあります。