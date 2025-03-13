21:00　
メキシコ鉱工業生産指数（1月）21:00
予想　0.3%　前回　-1.4%（前月比)
予想　-1.7%　前回　-2.7%（前年比)

マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演

21:30
米生産者物価指数（PPI）（2月）
予想　0.3%　前回　0.4%（前月比)　
予想　3.2%　前回　3.5%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.5%　前回　3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米新規失業保険申請件数（03/02 - 03/08）
予想　22.5万件　前回　22.1万件

米失業保険継続受給者数（02/23 - 03/01）
予想　188.9万件　前回　189.7万件（)

カナダ住宅建設許可（1月）
予想　-5.2%　前回　11.0%（前月比)

23:00　
グラピンスキー・ポーランド中銀総裁、記者会見

14日
1:00　
オーストリア中銀ホルツマン総裁とコッハー次期総裁、エネルギー会議出席

2:00　
米30年債入札（220億ドル）

2:30　
ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州経済に関する討論会参加


※予定は変更されることがあります。