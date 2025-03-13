ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ鉱工業生産指数（1月）21:00

予想 0.3% 前回 -1.4%（前月比)

予想 -1.7% 前回 -2.7%（前年比)



マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演



21:30

米生産者物価指数（PPI）（2月）

予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)

予想 3.2% 前回 3.5%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.5% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



米新規失業保険申請件数（03/02 - 03/08）

予想 22.5万件 前回 22.1万件



米失業保険継続受給者数（02/23 - 03/01）

予想 188.9万件 前回 189.7万件（)



カナダ住宅建設許可（1月）

予想 -5.2% 前回 11.0%（前月比)



23:00

グラピンスキー・ポーランド中銀総裁、記者会見



14日

1:00

オーストリア中銀ホルツマン総裁とコッハー次期総裁、エネルギー会議出席



2:00

米30年債入札（220億ドル）



2:30

ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州経済に関する討論会参加





※予定は変更されることがあります。

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