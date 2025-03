グローバルボーイズグループJO1が、公式YouTubeチャンネルのメンバーセルフ企画「PLANJ」(読み:プラント)にて河野純喜の初ソロオリジナル楽曲『Singing in the rain』を公開した。この楽曲は、1月29日に開催した「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」のソロステージで初披露した新曲で、河野が作詞を手がけたオリジナルソングとなっている。

これまで音楽番組やJO1の公式YouTubeなど、さまざまな場面で楽曲をカバーし、ボーカリストとして歌声を届けてきた河野。このたび、待望の初オリジナルソングがついに公開された。自身で作詞し、想いを込めた「Singing in the rain」は、繊細なピアノの旋律で奏でるバラード曲に仕上がった。MUSIC VIDEOは、心を揺さぶるストーリー仕立てで制作され、楽曲に込められた想いが映像を通してより一層際立っている。■コメント全文「Singing in the rain」という曲を作りました。僕は雨の中を歩きながら歌うのが好きなんです。誰にも聴こえないし、雨に身を委ねて歌うんです。そんな雨の中いつも歌っていたのは、昔から好きだった切ないラブソングでした。小さい頃からずっとその時間が大好きなんです。もし雨が降っていたら外へ出てこの曲を聴いてほしいなと思います。僕の大好きな時間を皆さんと共有できたら嬉しいです。