レヴァークーゼンが誇るスピードスターは今夏ステップアップを果たす可能性がある。



『Sky Sport』によると、レヴァークーゼンに所属する24歳のオランダ代表MFジェレミー・フリンポンは今夏の移籍市場でのステップアップを熱望しているという。



マンチェスター・シティの下部組織出身であるフリンポンは2021年1月にセルティックからレヴァークーゼンに1100万ユーロの移籍金で完全移籍。レヴァークーゼン加入以降は主力として活躍しており、今季もこれまで公式戦38試合で3ゴールと10アシストと圧巻の活躍を見せている。





