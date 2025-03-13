¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï27¿Í¤Ë¡×25Ì¾¤Î¾·½¸¤Ë¤·¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡¢¾®Àî¹Ò´ð¤é2Ì¾¤Ï¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤é¤Ë¡Ö½µËö¤Î»î¹ç¤â¸«¤ÆºÇ¸å¤Ë·è¤á¤¿¤¤¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢Áª¼êÁª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤¦ÆüËÜ¡£3·î20Æü¤Ë¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¡¢25Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Èºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤Î£¸Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
13Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç27Ì¾¤ò¾·½¸¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Çº£²ó¤Ï25Ì¾¤Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï27¿Í¤Î¾·½¸¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤Ï25¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¾·½¸¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Äê¤È¤·¤Æ¤Ï27¿Í¾·½¸¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¾õÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËºÇ½ªÅª¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¸«¤Æ¾·½¸¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢½µËö¤Î»î¹ç¤â¸«¤ÆºÇ¸å¤Ë·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ä³¤³°¤Î»î¹ç¤â¸«¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2Ì¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄÉ²Ã¾·½¸¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡£º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È´é¤Ö¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²óÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Áª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÑ¤ß¾å¤²¤ÎÉôÊ¬¤ò¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡¢µîÇ¯¤Î11·î¤«¤é3·î¤È¤¤¤¦´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1²óºÆ³ÎÇ§¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£²ó¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä³¤³°¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢»î¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¡Íø¤Ë¤É¤ì¤À¤±²æ¡¹¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢WÇÕ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³Î¼Â¤Ë¾¡¤Á¼è¤ë¡¢ÄÏ¤ß¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍ¥Àè½ç°Ì¤Î°ìÈÖ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
£´¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÆ³ÎÇ§¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÎÇ§Ãæ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ÏFW¾®Àî¹Ò´ð(NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆü¡¹¾ðÊó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¾·½¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦ÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¸å¤Ï½ÐÈÖ¤¬¸º¤ê¡¢·ë²Ì¤â»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤FW¸Å¶¶µü¸è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£FW¤ÎÁªÂò»è¤Ï¿§¡¹¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Öµü¸è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ÜÀÒ¤·¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Î½àÈ÷¤ÎÃæ¤ÇÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÃæÂ¼·ÉÅÍ¤â¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏFW¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤ÊÁªÂò»è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÀï¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¾·½¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¢¤È2¿Í¤ò¾·½¸¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï27¿Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾·½¸¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤«¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï27¿Í¤ò¾·½¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö27¿Í¤ò¾·½¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢23¿Í¤·¤«¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢½½Ê¬¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½À¤ò»ý¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¾·½¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤«¤Ä¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¾·½¸¤ÎÏÈ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ê¤Î3»î¹ç¤Ï¾Ã²½»î¹ç¡£¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤äÀï½Ñ¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£·Ð¸³ÃÍ¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¤â¤Î¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤¦ÆüËÜ¡£3·î20Æü¤Ë¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¡¢25Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Èºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤Î£¸Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
13Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç27Ì¾¤ò¾·½¸¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Çº£²ó¤Ï25Ì¾¤Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ä³¤³°¤Î»î¹ç¤â¸«¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2Ì¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄÉ²Ã¾·½¸¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡£º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È´é¤Ö¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²óÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Áª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÑ¤ß¾å¤²¤ÎÉôÊ¬¤ò¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡¢µîÇ¯¤Î11·î¤«¤é3·î¤È¤¤¤¦´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1²óºÆ³ÎÇ§¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£²ó¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä³¤³°¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢»î¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¡Íø¤Ë¤É¤ì¤À¤±²æ¡¹¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢WÇÕ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³Î¼Â¤Ë¾¡¤Á¼è¤ë¡¢ÄÏ¤ß¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍ¥Àè½ç°Ì¤Î°ìÈÖ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
£´¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÆ³ÎÇ§¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÎÇ§Ãæ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ÏFW¾®Àî¹Ò´ð(NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆü¡¹¾ðÊó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¾·½¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦ÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¸å¤Ï½ÐÈÖ¤¬¸º¤ê¡¢·ë²Ì¤â»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤FW¸Å¶¶µü¸è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£FW¤ÎÁªÂò»è¤Ï¿§¡¹¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Öµü¸è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ÜÀÒ¤·¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Î½àÈ÷¤ÎÃæ¤ÇÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÃæÂ¼·ÉÅÍ¤â¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏFW¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤ÊÁªÂò»è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÀï¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¾·½¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¢¤È2¿Í¤ò¾·½¸¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï27¿Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾·½¸¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤«¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï27¿Í¤ò¾·½¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö27¿Í¤ò¾·½¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢23¿Í¤·¤«¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢½½Ê¬¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½À¤ò»ý¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¾·½¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤«¤Ä¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¾·½¸¤ÎÏÈ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ê¤Î3»î¹ç¤Ï¾Ã²½»î¹ç¡£¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤äÀï½Ñ¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£·Ð¸³ÃÍ¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¤â¤Î¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡£