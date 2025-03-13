Mrs. GREEN APPLE「MAGICAL CODE」第2弾として今夏開催する野外ライブのチケット2次先行受付がスタート
■野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』は、7月26・27日に神奈川・山下ふ頭特設会場にて開催！
Mrs. GREEN APPLEが7月8日にリリースするアニバーサリーベストアルバム『10』の予約購入特典「MAGICAL CODE」の第2弾として、7月26・27日に神奈川・山下ふ頭特設会場にて開催する野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』のチケット2次先行受付（抽選）が開始となった。
オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」全会員が対象で、受付期間は3月23日23時59分まで。
なお、最速先行で使用済みの「MAGICAL CODE」は、2次先行の申し込みにも利用可能で抽選対象となる。
リリース情報
2025.07.08 ON SALE
ALBUM『10』
2025.07.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
『10』特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/
『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/