Á´½ÀÏ¢¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤âÁá´üÆâÄêÆ³Æþ¡¡ºÇÂ®¤Ç27Ç¯12·î¤«
¡¡Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï13Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁá´üÆâÄêÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£27Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÈÆüËÜ³«ºÅ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡ËÂç²ñ¤ò¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ì¤ÐÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤ë¡£ºÇÂ®¤Ç27Ç¯12·î¤Ë¤â¸ÞÎØÂåÉ½¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç2ÈÖ¼ê°Ê²¼¤ÈÌÀ³Î¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¶¯²½°Ñ°÷²ñ·èµÄ¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤Î»¿À®¤òÆÀ¤ì¤ÐÂåÉ½Æþ¤ê¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï23Ç¯6·î¤ËºÇ½é¤ÎÂåÉ½¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£