Ashley(アシュリー)の新曲「オトナって...」が配信開始となった。また3月14日(金)には、BEST “Sped Up” EP『Time Flies』(タイムフライズ)が配信リリースとなる。現在、Netflixにて世界配信でも話題の新感覚ヒップホップドラマ「麻薬取締課MOGURA」で俳優デビューに加え、とんねるず・木梨憲武の音楽番組「木梨レコード」(ABEMA)では木梨店長のアシスタント役を務めるなど、活躍目覚ましいAshleyだが、新曲「オトナって...」のミュージック・ビデオもあわせて公開となった。ここではAshleyの実妹でモデルのErikaと、ドラマ「MOGURA」でも共演した俳優・板橋駿谷が出演しており、現在と過去が交差するエモーショナルなドラマのような映像にも注目だ。

Ashley『Time Flies』(タイムフライズ)



2025年3月14日(金)配信開始配信 https://linkco.re/gXAEZme8?lang=ja1.オトナって...(Sped Up Ver.)2.クセニナル feat.Hideyoshi(Sped Up ver.)3.PROBLEMS(Sped Up ver.)4.I Pray(Sped Up ver.)5.花鳥風月(Sped Up ver.)6.No Control feat.E.V.P & Charlu(Sped Up ver.)