3月13日、船橋競馬場で行われた9R・フレンドリービット特別（B2B3選抜馬JRA所属馬・ダ1600m）は、菅原明良騎乗の2番人気、ローリーグローリー（牝4・美浦・蛯名正義）が快勝した。5馬身差の2着にゲンパチルミナス（牝5・船橋・渡邊貴光）、3着にグリーンダイヤル（牡6・船橋・岡林光浩）が入った。勝ちタイムは1:43.2（重）。

1番人気で張田昂騎乗、イマヲトキメク（牝4・船橋・張田京）は、6着敗退。

フレンドリービット特別・ローリーグローリーと菅原明良騎手 (C)Hiroki Homma

会心の逃げ切り

菅原明良騎乗の2番人気、良血馬のローリーグローリーが5馬身差の圧勝を演じた。好スタート好ダッシュを決めた同馬は軽快なスピードを見せて隊列を引っ張り、直線ではセーフティリードを取って影をも踏ませぬ快走を見せた。鞍上の菅原明良騎手も会心の勝利に笑顔を見せ、「揉まれたくなかったので行く予定でした。船橋のダートも問題なかったですし、まだまだ伸び代があります」と同馬の能力を讃えていた。

ローリーグローリー 7戦2勝

（牝4・美浦・蛯名正義）

父：Justify

母：Roly Poly

母父：War Front

馬主：インゼルレーシング

生産者：Orpendale, Chelston & Wynatt

【全着順】

1着 ローリーグローリー 菅原明良

2着 ゲンパチルミナス 川島正太

3着 グリーンダイヤル 本田正重

4着 プラズマ 本橋孝太

5着 サンダーユニバンス 山崎誠士

6着 イマヲトキメク 張田昂

7着 スラーヴァ 舟山瑠泉

8着 アドアプローズ 室陽一朗

9着 メンドロントット 佐藤翔馬

10着 ジラルデ 石崎駿

11着 キャリアリズム 小杉亮

12着 サイモンポーリア 丸山元気

13着 アルプスオジョー 小林凌大