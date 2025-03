Insta360 Japan株式会社は、360°カメラなどを対象とした「新生活応援セール」を3月13日(木)に直販サイトで開催した。

360°カメラやアクションカメラを対象に、最大47%OFFで販売するセール。2024年10月に発売されたアクションカメラ「Ace Pro 2」もセールに登場。シングルバッテリーキットが10%OFFの5万8,300円、デュアルバッテリーキットも10%OFFの6万1,000円で提供される。

最も割引率が高いのはアクションカメラ「Ace」の通常版で、通常5万5,000円のところ47%OFFの2万9,100円となる。

X3、X2、Ace Pro、GO 3購入者には、オリジナルのキャンパス地エコバッグを進呈する。

またバッテリーパック、メモリーカード、クイックリリースマウントなどのアクセサリーもセール対象。最大で50%OFFとなる。

セール名

新生活応援セール



開催日時

3月13日(木)17時00分~3月27日(木)17時00分



セール対象品

※通常価格→割引価格(割引率)

X4 通常版:7万9,800円→6万7,800円(15%OFF) X3 通常版:6万8,000円→4万5,500円(33%OFF) Ace Pro 通常版:6万7,800円→4万2,700円(37%OFF) Ace 通常版:5万5,000円→2万9,100円(47%OFF) Ace Pro 2 シングルバッテリーキット:6万4,800円→5万8,300円(10%OFF) Ace Pro 2 デュアルバッテリーキット:6万7,800円→6万1,000円(10%OFF) GO 3 通常版 32GB:5万7,500円→4万5,900円(20%OFF) GO 3 通常版 64GB:6万500円→4万7,900円(20%OFF) GO 3 通常版 128GB:6万4,800円→5万1,800円(20%OFF) Flow 通常版:2万900円→1万9,220円(8%OFF) Flow クリエーターキット:2万8,000円→2万4,640円(12%OFF) ONE RS ツイン版:7万5,180円→4万1,300円(45%OFF) GO 3S 64GB:6万1,800円→5万2,500円(15%OFF) GO 3S 128GB:6万5,800円→5万5,900円(15%OFF) Link 2:3万3,000円→2万9,700円(10%OFF) Link 2C:2万5,800円→2万2,400円(13%OFF)