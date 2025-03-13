本日の【株主優待】情報 (13日引け後 発表分) 本日の【株主優待】情報 (13日引け後 発表分)



3月13日引け後に、株主優待制度について新設や拡充などを発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ラクサス・テクノロジーズ <288A> [東証Ｇ] 決算月【3月】 3/13発表

毎年3月末と9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリングサービス「ラクサス」の月額利用料に充当可能な1万2000円分の割引優待を年2回贈呈する。



■再開 ――――――――――――――



学究社 <9769> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/13発表

25年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、QUOカード1000円分を贈呈する。26年3月末以降は「継続保有期間1年以上」の要件を追加する。



■拡充／変更 ―――――――――――



じげん <3679> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/13発表

年1回以上の「トラベリスト」の利用を条件に追加するほか、ホテル予約の選択肢を拡充する。



オオバ <9765> [東証Ｐ] 決算月【5月】 3/13発表

保有株数1000株以上かつ保有期間1年未満の優待内容をQUOカード2000円→4000円に変更。また、保有年数「3年以上」の区分を追加し、保有株数に応じて800～1万円分のQUOカードを贈呈する。



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