◆「有吉ミュージックフェス」第2弾出演アーティスト発表

【モデルプレス=2025/03/13】有吉弘行がMCを務める3月20日放送の音楽バラエティー番組「有吉ミュージックフェス」(テレビ東京系/よる6時25分〜)より、第2弾出演アーティストが発表された。2年連続紅白歌合戦の総合司会を務めた有吉が、”初めて”MCを務めた音楽番組である「有吉ミュージックフェス」の第3弾。最旬アーティストが続々登場し、歌唱パフォーマンスを披露するのはもちろんのこと、テレ東らしい独特な切り口で数々の名曲を紹介。テレ東倉庫に眠る、秘蔵お宝映像も続々放出する。

進行役には霜降り明星・粗品、アシスタントMCには井桁弘恵、ゲストとして井森美幸が参加し、ano、水曜日のカンパネラ、手越祐也が出演することは既報だが、この度、第2弾出演アーティストとして、ILLIT(アイリット)、DXTEEN、広瀬香美、FANTASTICS、ME:Iの出演が決定した。ILLITは世界中のTikTokでバズった「Magnetic」と、宮世琉弥が主演を務める映画「顔だけじゃ好きになりません」(公開中)の主題歌で初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」を披露。DXTEENはテレビ初披露の応援ソング「Good Vibes」を歌唱する。FANTASTICSは話題のCM曲「TOP OF THE GAME」を披露し、スタジオトークにも参加。ME:Iもスタジオトークに参加し、最新曲「MUSE」に加え、世界でヒット中の曲をFULLCAST RAISERZとスペシャルコラボ。冬の女王・広瀬香美はスペシャルメドレーを披露する。なお、VTRゲストには大溝清人(バッドボーイズ)、すがちゃん最高No.1(ぱーてぃーちゃん)、鈴木拓(ドランクドラゴン)、武田修宏、田村裕(麒麟)が登場。中学1年生から一人暮らしをしていたエピソードや、寝泊まりしていた公園での思い出など、衝撃の貧乏・苦労話を告白。その時彼らが心の支えにしていた応援ソングとは。(modelpress編集部)初めての日本オリジナル曲「Almond Chocolate」を有吉ミュージックフェスでテレビ初披露することができて嬉しいです。この曲は、好きな人への想いを様々な形のアーモンドチョコレートに表現した、手の振付がポイントです!軽快なメロディーとユニークな歌詞にもぜひ注目してください!また、デビュー曲の「Magnetic」も披露するので、ポイントダンスをテレビの前で真似しながら聴いていただけると嬉しいです!新曲「Good Vibes」がテレビ初披露ということで、かわいい手振りや、ストーリー性を感じられる振付に注目して見てほしいです。また、歌詞が応援メッセージになっていて、皆さんに寄り添って僕たちも一緒に応援するよ、という思いを込めた楽曲になっています。ぜひ今頑張っている視聴者の皆さんに響くといいなと思います。色々なアーティストの方が出演されますが、僕たちはLDHらしく、FANTASTICSらしいパフォーマンスで皆さんに勇気を、夢を、届けていきたいと思っています。「TOP OF THE GAME」の見所は、目まぐるしく変わるダンスのフォーメーションと、間奏のパフォーマーだけで踊るところ、そして1Bメロで中島颯太が歌っているパートの僕らの表情を見ていただければと思います。今のFANTASTICSの魅力がとても詰まっている楽曲です。これを見て、FANTASTICSのライブに行きたいと思ってもらえると嬉しいです。ぜひご覧ください。初出演でとても緊張しますが、大人っぽいME:Iを初披露するので皆さんご期待ください!今回披露する「MUSE」という楽曲は、今までパフォーマンスしてきた楽曲とは違い、キャッチーでとても可愛らしくて、真似していただけるような振付がたくさん入っていますので、ぜひ真似してお楽しみください。私たちは2曲披露して、見どころ満載のステージとなっています。YOU:ME(公式ファンネーム)の方だけでなく、ME:Iを初めてご覧いただく方もテレビ越しに夢中になっていただけると嬉しいです。【Not Sponsored 記事】