グローバルガールズグループTWICEのメンバー MOMOがイメージモデルを務める新コンタクトレンズブランドSIE.(シー)が、2025年2月12日(水)に誕生。



"回らない水光レンズ"や抜け感のある瞳を演出するカラーを含む6種類が発売中です。



こんにちは、ふぉーちゅん編集部です。コンタクトレンズブランドSIE.(シー)の2025年春新作コスメ情報をお届け!グローバルガールズグループTWICEのメンバー MOMOがイメージモデルを務める新コンタクトレンズブランドSIE.(シー)が、2025年2月12日(水)に誕生。"回らない水光レンズ"や抜け感のある瞳を演出するカラーを含む6種類が発売中です。今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。

SIE.(シー)ってどんなブランド?

SIE.(シー)は、“可愛くなれる、とっておきの秘密。”がコンセプトのコンタクトレンズブランド。



“たったひとりの特別な存在”にしてくれるような、可愛くなれる秘密が詰まったカラーコンタクトレンズやクリアコンタクトレンズを展開しています。



そんなSIE.(シー)のイメージモデルを務めるのは、グローバルガールズグループTWICEのメンバー MOMO。



2023年7月には、TWICE日本人メンバーのMINA、SANA、MOMOによる「MISAMO」を結成。

2024年はMISAMOとして初のドームツアーを開催し、東京ドーム追加公演を含む全6公演を完走しました。



眩しいほどに輝くMOMOのような大人可愛い印象を叶える、“水光カラコン”に注目が集まっています♡

SIE.(シー)|SIE. 1day COLOR

SIE.(シー) SIE. 1day COLOR SIE.(シー) SIE. 1day COLOR

コンタクトレンズブランドSIE.(シー)より、『SIE. 1day COLOR』が発売中!

商品特徴

SIE.(シー) SIE. 1day COLOR SIE.(シー) SIE. 1day COLOR

『SIE. COLOR 1DAY』は、ブランド初となる新素材「Hioxi filcon A」を採用した、高含水なのに乾きにくい*1カラーコンタクトレンズ。



レンズ自体の水分保持力に加え、保存液にもうるおい成分を配合しているため、長時間レンズにうるおいを留めます。



また、酸素をよく通す高含水レンズだから、目になじみやすく、長時間の装着でも快適に過ごせますよ。



*1 個人差があります。

SIE.(シー) SIE. 1day COLOR SIE.(シー) SIE. 1day COLOR

水光デザインのカラーコンタクトレンズ3種*2には、日本初*3となる「回らない水光レンズ」を採用。



レンズ下方に厚みをもたせて安定させる軸固定技術「3D Free form Stable Design」により、回転によって水光の位置がズレるのを防ぎ、一番可愛く見える位置に水光デザインを固定できます。



ちなみに「水光」とは、水面に太陽や月の光が反射してきらきら輝く光のこと。



“水光カラコン”とは、瞳に光を映し出したような、みずみずしいツヤ感と透明感がある瞳になれるカラーコンタクトレンズを指します。



<その他特徴>

● 高含水59%

● UVカット(UVA:約50%カット、UVB:約95%カット)

● なめらかなフチで目との摩擦を軽減

● クリアな視界(非イオン性レンズでタンパク質などの汚れが付きにくい)



*2「MY BABY(マイベイビー)」「PONY TAIL(ポニーテール)」「LOOK FOR ME(ルックフォーミー)」の3種



*3 日本国内承認品で、軸固定の原理を用いた製品として。2025年2月12日時点。自社調べ。

カラーバリエーション<全6色>

SIE.(シー) SIE. 1day COLOR MY BABY、PONY TAIL、LOOK FOR ME、TEA FLOAT、MOON SODA、CHEER EYE SIE.(シー) SIE. 1day COLOR MY BABY、PONY TAIL、LOOK FOR ME、TEA FLOAT、MOON SODA、CHEER EYE

カラーは全6色。

トーンチェンジもニュアンスチェンジも思いのままに叶えるバリエーションです。



<写真上段左から>



● MY BABY(マイベイビー)<回らない水光レンズ>

可愛く魅せる秘密のピンク

ポイントピンクがキラッと輝く大人可愛い控えめ水光デザイン



DIA:14.5mm

着色直径:13.7mm

BC:8.7mm



● PONY TAIL(ポニーテール)<回らない水光レンズ>

こっそり艶めきブラウン

ポイントブラウンがちゅるんと潤む、くりっと可愛いデイリーレンズ



DIA:14.5mm

着色直径:13.7mm

BC:8.7mm



● LOOK FOR ME(ルックフォーミー)<回らない水光レンズ>

内緒の大人オリーブ

ポイントオリーブでうるっと瞬く、オシャレな透明感カラー



DIA:14.5mm

着色直径:13.7mm

BC:8.7mm



<写真下段左から>



● TEA FLOAT(ティーフロート)<抜け感繊細ハイライト>

ぐっと惹かれる魔法の瞳

華やかなまなざしが叶う、光をまとうトーンアップベージュ



DIA:14.3mm

着色直径:13.3mm

BC:8.5mm



● MOON SODA(ムーンソーダ)<抜け感繊細ハイライト>

トリコにさせる透明感

クールで儚げなムードが漂う、瞳透き通るトーンアップグレー



DIA:14.3mm

着色直径:13.3mm

BC:8.5mm



● CHEER EYE(チアーアイ)<ツヤかわ立体感ブラウン>

ときめく自然な可愛さ

瞳が際立つナチュラルブラウンで、視線をひとりじめする繊細カラー



DIA:14.3mm

着色直径:13.4mm

BC:8.5mm



※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

レンズの厚みをほとんど感じない、薄めのカラーコンタクトレンズでつけやすいです。

また、高含水タイプで目の乾きも感じず、ゴロゴロ感もありませんでした。



水光レンズの3種(MY BABY(マイベイビー)、PONY TAIL(ポニーテール)、LOOK FOR ME(ルックフォーミー))は、太めのフチでキュルンとした大きい黒目に見せてくれます。



しかも、水光レンズを可愛く盛れる位置に固定できるので、瞬きしてもカラコンの柄がズレないのが嬉しいポイントです♡



「TEA FLOAT(ティーフロート)」「MOON SODA(ムーンソーダ)」「CHEER EYE(チアーアイ)」の3種は、透明感たっぷりのカラーで“色素薄い系”の瞳になれます。

SIE.(シー) SIE. 1day COLOR MY BABY、PONY TAIL、LOOK FOR ME、TEA FLOAT、MOON SODA、CHEER EYE SIE.(シー) SIE. 1day COLOR MY BABY、PONY TAIL、LOOK FOR ME、TEA FLOAT、MOON SODA、CHEER EYE

「MY BABY(マイベイビー)」は黒の太めフチ×ピンクのレンズで、こっそりあざと可愛い目もとに。



「PONY TAIL(ポニーテール)」は色素薄い系の目になれる、黒の太めフチ×ナチュラルな明るめブラウン。



「LOOK FOR ME(ルックフォーミー)」は黒の太めフチ×オリーブのハイライトで優しげな目もとに。



「TEA FLOAT(ティーフロート)」は黒目の色を明るく見せてくれるベージュトーンで、色素薄い系の瞳に。



「MOON SODA(ムーンソーダ)」は印象をガラリと変える高発色のグレー。

ややゴージャスな印象なので、イベントなどにおすすめです。



「CHEER EYE(チアーアイ)」はふんわり太めフチ×ナチュラルなブラウンで日常メイクにも合わせやすいですよ。



パーソナルカラーで仕分けると、「PONY TAIL(ポニーテール)」「TEA FLOAT(ティーフロート)」「CHEER EYE(チアーアイ)」はパーソナルカラーがイエベの方におすすめ。



「LOOK FOR ME(ルックフォーミー)」「MOON SODA(ムーンソーダ)」は、パーソナルカラーがブルべの方がお似合いになりそうです。



また、「MY BABY(マイベイビー)」はパーソナルカラー問わず使いやすい印象ですよ。

発売・商品情報

ブランド名:SIE.(シー)

商品名:SIE. 1day COLOR

容量:1箱10枚入り

種類:6種類

価格:1,848円(税込)※編集部調べ



予約開始日:ー

先行発売日:ー

発売日:2025年2月12日(水)

販売場所:SIE.取扱店舗

新作コスメを絶対に購入したいなら?

人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので早めにチェックしておきましょう。



プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが購入方法が3種類あります。いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法を確認しましょう。

\莵堡売で購入する

プチプラ・ドラコスブランドは、ある一部の店舗やネット通販で先行発売を実施している場合があります。特にロフトやプラザ、東急ハンズといったバラエティショップで先行発売をしていることが多くあります。

3つの購入方法の中では一番確実に購入できて他の人よりも先に手に入るのでおすすめです。



先行発売がある商品かどうかは、前述している商品情報をご覧ください。

発売日当日にお店に並ぶ

先行販売分で購入できなかった場合でも、プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが全国発売でしっかりと在庫を持っていることがほとんどなので発売日当日にお店に出向きましょう。



ただ、人気な商品やカラーはすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めにお店に足を運ぶことをおすすめします。



プチプラ・ドラコスは、お店によって店頭発売の日時が数日前後する場合がありますので、お近くのお店を何店舗か調べておくと良いかもしれません。

ネット通販(オンラインショップ)で購入する

近年ではネット限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されてる方は年々増えているので、人気のブランドで人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に済ませておくのはもちろん、公式サイトやドラックストアの通販サイトなど様々な通販サイトで同時に発売開始されるケースもありますので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。

どの通販サイトで買うべきなの?

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけ(ノベルティ)がついてくるブランドもあります。



ただ、今回の商品だけを買いたい場合などは、ポイントの付与があっても還元できずに勿体ないので向いていないかもしれません。

百貨店ネット通販(オンラインショップ)サイト

各百貨店が運営しているオンラインショップで購入するという方法もあります。



代表的な通販サイトがこちらのサイトです。

●三越・伊勢丹(meeco)



百貨店が運営しているので、安心してお買い物が楽しめますね。コスメ以外の商品も百貨店で購入する可能性がある方は、ポイントも付与されますので百貨店公式オンラインショップでの購入をおすすめします。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。また、ロフトや東急ハンズ、各ドラックストア運営の通販サイトなどでも販売されている場合が多いのでご自身にあった通販サイトを選んでください。



プチプラ・ドラコスの商品の中には販売店舗によって価格が異なる場合がありますので、価格がオープンプライスの場合は、いくつかのサイトを比較すると良いかもしれません。



加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。

SIE.(シー)のカラコンでなりたい自分に♡

SIE.(シー) 2025年春新作 カラコン SIE. 1day COLOR SIE.(シー) 2025年春新作 カラコン SIE. 1day COLOR

いかがでしたか?今回はコンタクトレンズブランドSIE.(シー)の2025年春新作コスメ情報をお届けしました。



カラーコンタクトレンズ『SIE. COLOR 1DAY』は、回らない水光レンズや瞳のトーンをチェンジするデザインなど、なりたい自分が叶うラインナップが魅力♡



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2025年春コスメの最新情報を更新しているので、あわせてチェックしてみてください♡

