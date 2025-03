Adoとキタニタツヤが、須田景凪ことボカロP バルーンが4月16日にリリースする企画アルバム『Fall Apart』に参加する。

本情報は、今作の最終参加アーティストとして発表されたもの。Adoがボーカリスト、キタニタツヤがアレンジで参加し、YouTube総再生回数がセルフカバーと合わせて1.5億回を超える代表曲「シャルル」をアレンジカバーすることが決定した。あわせて、全参加アーティストと収録内容の全貌も公開されている。

今作は、バルーンのこれまでにリリースした既存楽曲をバルーン自身がリスペクトするアーティストたちによって新しい息吹が吹き込まれた5曲と、“バルーン”の新曲を含む全6曲収録のハイブリッドな作品に。参加アーティストとアレンジカバー曲は、Ado「シャルル Prod. by キタニタツヤ」、なとり「メーベル」、Reol「レディーレ Prod. by 椎乃味醂」、高畑充希「雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ」、Chevon「パメラ」、バルーン × ヒトリエ「WOLF」となる。映像付き商品には、須田景凪スタジオライブ『“Fall Apart” Studio Reel』の模様が収録され、収録楽曲と同じナンバーが披露される。

また、Apple MusicでのPre-add、SpotifyでのPre-save(配信予約)もスタート。配信開始後に自分のライブラリやプレイリストに楽曲が自動的に追加される。

なお須田は、企画アルバムにも参加しているReolとChevonの2組を迎えた自主企画対バンイベント『須田景凪 presents “MINGLE -三面鏡-”』を7月26日にZepp Namba(OSAKA)にて開催。現在チケットの公式アプリ『yawn』会員先行が受付中。さらに、4月19日には東京 日比谷公園大音楽堂にてワンマンライブ『須田景凪 LIVE 2025 “花霞”』を開催することも決定しており、自身初の野外ワンマンライブとなる。チケットは3月15日10時より一般発売がスタートする予定だ。

<Ado コメント>

須田景凪さんにとって、とても大事な「シャルル」を、キタニタツヤさんが編曲という豪華なコラボレーションが叶うなか自分が歌わせていただけるなんて、こんなに光栄なことはございません。お2人の音楽にはたくさん支えてもらいました。新しい「シャルル」をたくさんの皆様に楽しんでいただければと思います。

<キタニタツヤ コメント>

同時期にVOCALOIDカルチャーの中で活動していた友人の代表作をこういった形でリアレンジさせていただけてとても嬉しいです。シャルルがリリースされた当時はそれはもう嫉妬の炎にひとり燃えていましたが、お互い10年近く似た形態の活動を頑張ってきて、それも今や良い思い出になっています(勝手に)。数多の二次創作をされてきた楽曲ですし、投稿から約9年経てキタニアレンジでAdoさんが歌うのだから、きっとめちゃくちゃやっても良いってことかなと(勝手に)解釈して楽しくのびのび作らせてもらいました。須田さんAdoさんありがとう!!

<バルーン/須田景凪 コメント。

同じ文化の中、近い風景を見ながら生きてきたキタニさんとAdoさんに「シャルル」という楽曲を託しました。この楽曲は自分にとって「自分の信じたものを表現していこう」と強く実感するきっかけになった曲です。お二人とも、非常に高い精度で自身が信じるものを表現し続けている方だと思います。そんな彼らが再解釈してくれた「シャルル」には言葉で表現するのが野暮なくらい"らしさ"が詰まっていると思います。ぜひ、多くの方に届いてくれたら嬉しいです。

(文=リアルサウンド編集部)