サザンオールスターズ、タワレコ「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターに初登場

サザンオールスターズが、タワーレコードの意見広告シリーズ「NO MUSIC, NO LIFE.」最新版に登場する。サザンが「NO MUSIC, NO LIFE.」に登場するのは今回が初となる。

サザンオールスターズは、3月19日に10年ぶりとなる最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリース。タワーレコードではこれを記念し、「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターをタワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店で3月18日から順次掲出する。

また、タワーレコードでは、今回の「NO MUSIC, NO LIFE.」初登場に加え、3月度MONTHLY TOWER PUSHの選出、ディスコグラフィー展やメッセージボードの設置など様々な企画を通じ、全店にて最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』の魅力を伝えていく。

■MONTHLY TOWER PUSH

サザンオールスターズを2025年3月の「マンスリー・タワー・プッシュ」に選出、新作オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』発売を記念した「マンスリー・タワー・プッシュ」A2ポスターを3月17日から全国のタワーレコードで掲出する。

掲出期間:3月17日(月)~3月31日(月)

掲出店舗:タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店

■フォトパネル展

『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』のステージのフォトパネル展を全国43店舗にて展開。

展示期間:3月18日(火)各店開店時~順次展開開始~3月24日(月)

掲出店舗:タワーレコード、TOWER RECORDS mini 43店舗

■ディスコグラフィー展

サザンオールスターズの音楽活動を振り返るディスコグラフィー展を全国28店舗にて展開。

展示期間:3月18日(火)各店開店時~順次展開開始~3月24日(月)

掲出店舗:タワーレコード 28店舗

■メッセージボード企画

タワーレコード新宿店にて『THANK YOU SO MUCH』発売を記念し、ファンからサザンへの“THANK YOU SO MUCH”を伝えるメッセージボード企画を開催。

開催期間:3月18日(火)~3月24日(月)

開催店舗:タワーレコード新宿店

■オフィシャルグッズ販売

サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」「よむ“THANK YOU SO MUCH”展」などのオフィシャルグッズの一部をタワーレコード18店舗にて販売。

販売期間:3月18日(火)各店開店時~順次販売開始

開催店舗:タワーレコード 18店舗

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

「NO MUSIC, NO LIFE.」ページ

https://nomusicnolife.jp/

各施策の開催店舗、開催内容の詳細はこちら

https://tower.jp/article/feature_item/2025/01/06/0702

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp