サザンオールスターズ、タワレコ「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターに初登場
■ポスターはタワーレコードおよびTOWER RECORDS mini 全店で3月18日から順次掲出！
サザンオールスターズが、タワーレコードの意見広告シリーズ「NO MUSIC, NO LIFE.」最新版に登場する。サザンが「NO MUSIC, NO LIFE.」に登場するのは今回が初となる。
サザンオールスターズは、3月19日に10年ぶりとなる最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリース。タワーレコードではこれを記念し、「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターをタワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店で3月18日から順次掲出する。
また、タワーレコードでは、今回の「NO MUSIC, NO LIFE.」初登場に加え、3月度MONTHLY TOWER PUSHの選出、ディスコグラフィー展やメッセージボードの設置など様々な企画を通じ、全店にて最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』の魅力を伝えていく。
■MONTHLY TOWER PUSH
サザンオールスターズを2025年3月の「マンスリー・タワー・プッシュ」に選出、新作オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』発売を記念した「マンスリー・タワー・プッシュ」A2ポスターを3月17日から全国のタワーレコードで掲出する。
掲出期間：3月17日（月）～3月31日（月）
掲出店舗：タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店
■フォトパネル展
『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』のステージのフォトパネル展を全国43店舗にて展開。
展示期間：3月18日（火）各店開店時～順次展開開始～3月24日（月）
掲出店舗：タワーレコード、TOWER RECORDS mini 43店舗
■ディスコグラフィー展
サザンオールスターズの音楽活動を振り返るディスコグラフィー展を全国28店舗にて展開。
展示期間：3月18日（火）各店開店時～順次展開開始～3月24日（月）
掲出店舗：タワーレコード 28店舗
■メッセージボード企画
タワーレコード新宿店にて『THANK YOU SO MUCH』発売を記念し、ファンからサザンへの“THANK YOU SO MUCH”を伝えるメッセージボード企画を開催。
開催期間：3月18日（火）～3月24日（月）
開催店舗：タワーレコード新宿店
■オフィシャルグッズ販売
サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」「よむ“THANK YOU SO MUCH”展」などのオフィシャルグッズの一部をタワーレコード18店舗にて販売。
販売期間：3月18日（火）各店開店時～順次販売開始
開催店舗：タワーレコード 18店舗
リリース情報
2025.03.19 ON SALE
ALBUM『THANK YOU SO MUCH』
「NO MUSIC, NO LIFE.」ページ
https://nomusicnolife.jp/
各施策の開催店舗、開催内容の詳細はこちら
https://tower.jp/article/feature_item/2025/01/06/0702
サザンオールスターズ OFFICIAL SITE
https://southernallstars.jp