須田景凪ことボカロP・バルーンが4月16日に発売する企画アルバム『Fall Apart』にボーカリストとしてAdoと、アレンジでキタニタツヤの参加が発表された。Adoとキタニタツヤは代表曲「シャルル」をアレンジカバーする。これで参加アーティストの発表は最後となる。企画アルバム『Fall Apart』は、バルーンがこれまでにリリースした既存楽曲をバルーン自身がリスペクトするアーティストたちによって新しい息吹が吹き込まれた5曲と、バルーンの新曲を含む全6曲収録のハイブリッドな作品となっている。

『Fall Apart』

発売日:2025年4月16日(水)

購入リンク:https://balloon0120.lnk.to/FallApart_CD





映像盤(CD+DVD)

品番:RZCB-87168/B

価格:\5,000(本体価格)+税

初回仕様:三方背BOX



映像盤(CD+Blu-ray)

品番:RZCB-87169/B

価格:\5,000(本体価格)+税

初回仕様:三方背BOX





通常盤(CD only)

品番:RZCB-87170

価格:\2,500(本体価格)+税

初回仕様:三方背BOX



・収録内容

[CD] ※3形態共通

1. シャルル Prod. by キタニタツヤ / Ado

2. メーベル / なとり

3. レディーレ Prod. by 椎乃味醂 / Reol

4. 雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ / 高畑充希

5. パメラ / Chevon

6. WOLF / バルーン × ヒトリエ

全6曲収録



[Blu-ray / DVD]

"Fall Apart" Studio Reel

1. シャルル

2. メーベル

3. レディーレ

4. 雨とペトラ

5. パメラ

6. WOLF

全6曲収録



・CDショップ予約先着購入者特典

TOWER RECORDS:クリアファイル TOWER RECORDS ver.

HMV:クリアファイル HMV ver.

Amazon.co.jp:メガジャケ(形態別絵柄)

楽天ブックス:アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング:トート型エコバッグ

mu-mo SHOP / Hi, mu-mo:缶バッジ

須田景凪 OFFICIAL GOODS STORE:ピック

その他CDショップ:ステッカー

<須田景凪 LIVE 2025 "花霞">

日程:2025年4月19日(土)

会場:日比谷公園大音楽堂

OPEN17:00 / START:18:00

チケット:\7,300 (指定席) ※入場特典付き

問い合わせ:SOGO TOKYO 03-3405-9999

(月〜土12:00~13:00 / 16:00~19:00 ※日曜・祝日を除く)



3/15(土)10:00より一般発売開始

ぴあ: https://w.pia.jp/t/sudakeina-yaon/

ローチケ: https://l-tike.com/sudakeina

イープラス: https://eplus.jp/suda-keina/

<須田景凪 presents "MINGLE -三面鏡-">

日程:2025年7月26日(土)

会場:Zeep Namba (OSAKA)

出演:須田景凪, Reol, Chevon

OPEN17:00 / START:18:00

チケット:¥7,500(ドリンク代別)

問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00※土日祝休)

アレンジカバー曲はAdo「シャルル Prod. by キタニタツヤ」、なとり「メーベル」、Reol「レディーレ Prod. by 椎乃味醂」、高畑充希「雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ」、Chevon「パメラ」、バルーン × ヒトリエ「WOLF」となる。映像付き商品には、須田景凪スタジオライブ「"Fall Apart" Studio Reel」の模様が収録され、収録楽曲と同じナンバーを披露する。現在、Apple Music Pre-add、Spotify Pre-save(配信予約)もスタートしている。◆ ◆ ◆◼︎バルーン / 須田景凪 コメントこの楽曲は自分にとって「自分の信じたものを表現していこう」と強く実感するきっかけになった曲です。お二人とも、非常に高い精度で自身が信じるものを表現し続けている方だと思います。そんな彼らが再解釈してくれた「シャルル」には言葉で表現するのが野暮なくらい"らしさ"が詰まっていると思います。ぜひ、多くの方に届いてくれたら嬉しいです。◼︎Ado コメントお2人の音楽にはたくさん支えてもらいました。新しい「シャルル」をたくさんの皆様に楽しんでいただければと思います。◼︎キタニタツヤ コメント数多の二次創作をされてきた楽曲ですし、投稿から約9年経てキタニアレンジでAdoさんが歌うのだから、きっとめちゃくちゃやっても良いってことかなと(勝手に)解釈して楽しくのびのび作らせてもらいました。須田さんAdoさんありがとう!!◆ ◆ ◆

外部サイト