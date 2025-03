ストレイテナーが3月14日、2000年代にリリースした幻のインディーズ盤を二作同時配信リリースすることが決定した。CD発売から22年、待望の配信リリースとなる。配信される二作品とは、2002年10月9日リリースのシングル「SILVER RECORD」、2003年4月16日リリースのシングル「Silent Film Soundtrack」だ。これらはメジャーデビュー前夜、メンバー自らがインディーレーベルghost recordsを立ち上げ、そこからリリースしたものとなる。

■未配信のインディーズ盤二作同時配信リリース



■シングル「SILVER RECORD」2025年3月14日(金)0:00配信開始配信リンク:https://straightener.lnk.to/silverrecordPR1. SILVER STAR2. DJ ROLL3. THE MAN WITH A SILVER GUN4. LOST WORLD■シングル「Silent Film Soundtrack」2025年3月14日(金)0:00配信開始配信リンク:https://straightener.lnk.to/sfsPR1. COLD SLEEP2. KAISER LEE3. THE SWORD4. NEVERLAND