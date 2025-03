倖田來未が、カイリー・ミノーグの来日公演を観に行ったことを自身のInstagramに報告。また、ベストアルバムのジャケット撮影時のオフショットも公開した。

「Can't Get You Out of My Head」のヒット曲で知られる、世界的ポップアイコンであるカイリー・ミノーグの約14年ぶりとなる来日公演『Tension Tour 2025』が、3月12日に東京・有明アリーナで開催された。倖田は「ちょっと待って綺麗すぎー」「全曲生歌で、踊って。有明アリーナが80年年代のクラブ状態でした!!」と興奮冷めやらぬ様子でステージをバックにした記念写真を投稿した。さらに、唯一購入できたというパーカーを着用したセルフィをアップしている。

また、倖田は3月26日にベストアルバム『LIVE IN METAVERSE ~THE BEST~』をリリースする。これまでのベストとは異なり、2093年12月6日に行われる“未来のBEST LIVE”がコンセプトとしてリリースされる新しい形のベストアルバム。倖田は「テーマとして、2093年、、私は何歳や笑笑」「何曲か、レコーディングをしましてー【レコーディングブースで踊りながら笑】!!やっぱ今の倖田の声で聞いてもらいたいやん。のやつ」「ドラムやギターなどもコンサート仕様にして、作り直して音響もスタジアムにいるかのような音響になっております!!」とアピールしながら、ジャケット撮影時のオフショットをアップ。

コメント欄には「天才ギラギラ爆イケギャル」「ビジュ最高」「ヨボヨボになっても私はライト持って踊るからねー」といったファンからの声が寄せられている。

(文=リアルサウンド編集部)