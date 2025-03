【モデルプレス=2025/03/13】楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越えて新設したアワード「MUSIC AWARDS JAPAN」(MAJ)より、全62部門の詳細およびエントリー作品が発表された。また、今年の「MAJ」を象徴するアーティスト「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」も決定した。

◆「MUSIC AWARDS JAPAN」約3,000作品のエントリー作品発表

◆「MUSIC AWARDS JAPAN」全62部門創設

◆一般リスナー参加企画について

◆「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」

◆細野晴臣コメント

◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2025 KYOTO」開催概要

◆最優秀楽曲賞

◆最優秀アルバム賞

◆最優秀アーティスト賞

◆最優秀ニュー・アーティスト賞

◆Top Global Hit From Japan

◆最優秀アジア楽曲賞 Best Song Asia

「世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。」をコンセプトとした国際音楽賞「MUSICAWARDS JAPAN」。このたび、授賞式で表彰する全62部門の詳細、そしてそのエントリー作品となる約3,000作品が決定した。5月22日の授賞式はNHKにて生中継、2日間の授賞式の様子はグローバルストリーミングパートナーのYouTubeにて全世界配信する。(※一部地域を除く)。今回発表されたのは延べ約3,000曲のエントリー作品。主要6部門では、最優秀楽曲賞に256曲、最優秀アーティスト賞に167アーティスト、最優秀アルバム賞に171作品、最優秀ニュー・アーティスト賞に61アーティスト、Top Global Hit from Japanに100曲、最優秀アジア楽曲賞に24曲が選ばれた。そのほかにも、全部門でエントリー作品が発表された。なお、延べ約3,000作品のエントリー作品は、Spotifyにて「museum」という形でプレイリストに集約、さらに各部門のエントリー作品は部門ごとにプレイリスト化し、dヒッツをはじめとした各音楽配信サービスにて配信。また、アーティストら5,000人の音楽人によるエントリー作品への投票も本日3月13日から開始。エントリー作品に選ばれたアーティスト・クリエイターをはじめとする、音楽関係者によって投票が行われる。4月17日にノミネート作品、5月21日・22日の授賞式にて受賞作品を発表する。本アワードでは最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞など主要6部門をはじめ、全62部門を創設。全62部門は、24部門の楽曲カテゴリー、14部門の海外楽曲カテゴリー、3部門のアルバムカテゴリー、11部門のアーティストカテゴリー、4部門の共創カテゴリー、ライブカテゴリー1部門、ミュージックテックカテゴリー1部門、そして4部門のアライアンスカテゴリーと、バラエティーに富んだラインアップとなった。そしてこのたび、韓国、中国など6カ国のアワードと連携した海外特別賞、ライブ動員数の多かったアーティストを讃えるラージェスト・ライブ・オーディエンス賞、音楽産業にグローバルに貢献した日本のミュージックテックを讃えるミュージックテック功労賞が新たに発表された。「MAJ」では、アーティストら音楽人による投票だけではなく、一般リスナーの参加によって受賞作品を決定する部門も創設。Spotifyの投票機能を活用した「ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲 powered by Spotify」「ベスト・オブ・リスナーズチョイス:海外楽曲 powered by Spotify」、DAMおよびJOYSOUNDで最も多く歌われた楽曲を表彰する「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー:J-Pop powered by DAM & JOYSOUND」「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー:演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND」、「USEN 推し活リクエスト」の楽曲投票サービスを活用した「リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN」の5部門である。「MUSIC AWARDS JAPAN」が目指すべき未来を教えてくれる象徴的な存在として、YELLOW MAGIC ORCHESTRA(YMO)を「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」として掲げることに。また、YMOのトリビュートコンサートが5月20日に国立京都国際会館にて開催されることも決定した。出演アーティスト等、詳細は後日発表される。(modelpress編集部)YELLOW MAGIC ORCHESTRA、みんなYMOと呼んでいますけど、いまだに若い人が聞いてくれたりしてます。ファンレターを読むと、「ライディーン」を聞いてますとか、中学生の女の子が手紙くれたりするんです。ということは、YELLOW MAGIC ORCHESTRAっていうのはまだ生きてるんだなと、メンバーは僕だけになっちゃいましたけど、音楽っていうのは生き残っていくということは実感しています。メインストリームという気持ちは一度もないですが、それでもYMOの業績もあるのだろうなとつくづく痛感しております。そして今回の「MUSIC AWARDS JAPAN」、こういう新しい動きの中の一つの柱として、YMOを取り上げていただけることは、とても光栄なことだと思っています。ありがとうございました。・開催日時:2025年5月21日(水)・22日(木)※MAJウィーク:2025年5月17日(土)〜5月23日(金)・会場:ロームシアター京都・放送:NHKにて生中継※22日(木)のみ・配信:YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて全世界配信予定※一部地域を除く・協力:経済産業省(調整中)文化庁Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nutsライラック Mrs. GREEN APPLEAPT. ロゼ & ブルーノ・マーズ幾億光年 Omoinotake晩餐歌 tuki.オトノケ Creepy NutsMagnetic ILLITビターバカンス Mrs. GREEN APPLEアイドル YOASOBII wonder Da-iCEさよーならまたいつか! 米津玄師夢幻 MY FIRST STORY × HYDEケセラセラ Mrs. GREEN APPLEタイムパラドックス Vaundyfamilie Mrs. GREEN APPLEはいよろこんで こっちのけんと青と夏 Mrs. GREEN APPLE怪獣の花唄 Vaundy唱 Adoコロンブス Mrs. GREEN APPLE新しい恋人達に back numberBON Number_iBunny Girl AKASAKIDear Mrs. GREEN APPLEGOAT Number_iSoranji Mrs. GREEN APPLEMasterplan BE:FIRSTかわいいだけじゃだめですか? CUTIE STREET相思相愛 aikoファタール GEMNClick ME:I晴る ヨルシカLOUD INISame Blue Official髭男dismLove seeker JO1風神 Vaundy満ちてゆく 藤井 風オレンジ SPYAIRSPECIALZ King Gnu自業自得 櫻坂46鬼ノ宴 友成空勇者 YOASOBIビビデバ 星街すいせいINZM Number_iWhiplash aespaダンスホール Mrs. GREEN APPLE点描の唄 feat.井上苑子 Mrs. GREEN APPLEクリスマスソング back numberねっこ King Gnu花になって 緑黄色社会NEW LOOK MISAMOSupernatural NewJeansBlissful BE:FIRSTHow Sweet NewJeans二度寝 Creepy Nuts24karats GOLD GENESIS THE RAMPAGE from EXILE TRIBEがらくた 米津玄師毎日 米津玄師ナハトムジーク Mrs. GREEN APPLEMagic Mrs. GREEN APPLE僕のこと Mrs. GREEN APPLEカーテンコール 優里Supernova aespaWHERE DO WE GO JO1Subtitle Official髭男dism初恋キラー 乃紫何歳の頃に戻りたいのか? 櫻坂46I'm a mess MY FIRST STORY水平線 back numberHi-Five ME:Ihanataba miletランデヴー シャイトープ冬と春 back number青のすみか キタニタツヤ高嶺の花子さん back numberPerfect Night LE SSERAFIMインフェルノ Mrs. GREEN APPLECRAZY LE SSERAFIMUNDEAD YOASOBIチャンカパーナ NEWSI want tomorrow to come 櫻坂46会いに行くのに あいみょんLOVE TRIGGER Snow ManWMDA (Where My Drums At) INIWOKE UP XG最高到達点 SEKAI NO OWARIドライフラワー 優里HIRAKEGOMA Number_iAzalea 米津玄師DRIP BABYMONSTERW/X/Y Tani YuukiBREAKOUT Snow Manアポロドロス Mrs. GREEN APPLE花 藤井 風マリーゴールド あいみょんRomantic SEKAI NO OWARIモエチャッカファイア 弌誠消費期限 SEVENTEEN元彼女のみなさまへ コレサワわたしの一番かわいいところ FRUITS ZIPPERホムンクルス Vaundyビリミリオン 優里美しい鰭 スピッツEASY LE SSERAFIMヒロイン back number拝啓、俺たちへ コムドット何色でもない花 宇多田ヒカル花束 back number絶対零度 なとりチャンスは平等 乃木坂46IYKYK XG50% Official髭男dismSWEET NONFICTION NiziUHush-Hush BE:FIRST X ATEEZSOMETHING AIN'T RIGHT XG歩道橋 乃木坂46KING KONG TREASURE第ゼロ感 10-FEETロマンチシズム Mrs. GREEN APPLE≪A≫BEGINNING Aぇ! groupSeven (feat. Latto) Jung KookONE SPARK TWICEBlow Your Cover Number_iベテルギウス 優里AwA AwA 超特急RED OUT 米津玄師ゆらゆら -運命の花- ZEROBASEONE踊り子 VaundySHEESH BABYMONSTERアンビバレント UruDelusion:All ONE OK ROCK舞台に立って YOASOBIひとつの誓い (We'll Never Change) TOMORROW X TOGETHERHot Mess aespaLucky RIIZEBubble Gum NewJeansオーバーライド 吉田夜世Endless Happy-Ending THE RAMPAGE from EXILE TRIBEPretender Official髭男dism君はハニーデュー 日向坂46がんばらぬわい NMB48ただ君に晴れ ヨルシカ夜に駆ける YOASOBIチートデイ 乃木坂46Who JIMINYou 808more than words 羊文学ABCD NAYEON絶対的第六感 日向坂46テトリス 柊マグネタイトDittoNewJeansHOME SWEET HOME (feat. TAEYANG & DAESUNG)G-DRAGON(from BIGBANG)シンデレラボーイ Saucy DogTAIDADAずっと真夜中でいいのに。EYES ON YOU西野カナハッピーエンドback numberアポリアヨルシカ群青YOASOBI告白心拍数SKE48ミックスナッツOfficial髭男dismHAPPY BIRTHDAYback number恋人たちのクリスマスマライア・キャリー青嵐 (Aoarashi)&TEAMSOULSOUPOfficial髭男dismFREEDOM西川貴教 with t.komuro五月雨 (Samidare)&TEAM白い恋人達桑田佳祐Lemon米津玄師愛のホログラムSKE48ブルーシャワーM!LKSailingBE:FIRSTLast Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato)BAD HOPWISHNCT WISHFriends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU)Kvi BabaKICK BACK米津玄師High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR)BAD HOPI GOT YOUTWICET.G.I. Friday NightTravis JapanSweetest TuneTravis Japan恋 詰んじゃったAKB48正解RADWIMPSモノトーンYOASOBIhalfmoonKing & PrinceノーバディワンリパブリックFeelin' Go(o)d藤井 風スターマインDa-iCEPlazma米津玄師StaRtMrs. GREEN APPLEFirst Love宇多田ヒカルジュブナイラー超特急呪って呪って=LOVENEW KAWAIIFRUITS ZIPPER祝福YOASOBISharonOfficial髭男dismArmageddonaespaカラコンウインクAKB48忘れてくださいヨルシカ新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)AdoCyberHelixTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEざらめあいみょんダーリン Mrs. GREEN APPLE3月9日 レミオロメン音色 SixTONES絆ノ奇跡 MAN WITH A MISSION×milet愛の花 あいみょん永久hours AqoursOne Snow Manエビバディグッジョブ! M!LKMAESTRO SEVENTEEN怪物 YOASOBIstrawberry BUMP OF CHICKENNOT OKAY ATEEZコイスルヒカリ なにわ男子Overdose なとりなんでもないよ、 マカロニえんぴつおかえり Tani Yuukiチェックのワンピース back numberRunning Wild JINMASCARA King Gnuきらり 藤井 風ラッキーカラー あいみょんStormy Nissy(西島隆弘) × SKY-HIOMG NewJeansクルーエル・サマー テイラー・スウィフトのびしろ Creepy Nutsハート WEST.愛とか恋とか Novelbright白日 King GnuEpisode X AdoStrategy TWICE憂、燦々 ヨルシカフルーツバスケット FRUITS ZIPPERCITRUS Da-iCE私は最強 Mrs. GREEN APPLEB級 ちゃんみな若者のすべて suis from ヨルシカオトナブルー 新しい学校のリーダーズSmart LE SSERAFIMブルーアンビエンス (feat.asmi) Mrs. GREEN APPLEUP (KARINA Solo) aespaアイラブユー back number366日 HYトクシック・ティル・ジ・エンド ロゼ115万キロのフィルム Official髭男dismサウダージ ポルノグラフィティBirthday ATEEZHabit SEKAI NO OWARI真夏の果実 サザンオールスターズ運命 sumika邂逅 BUMP OF CHICKEN初恋シンデレラ ≒JOY残響散歌 AimerCherish (My Love) ILLITラブソング マルシィ逆夢 King Gnu私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED)AdoLOST CORNER 米津玄師No.O -ring- Number_iTHE BEST 2020 - 2025 Snow ManANTENNA Mrs. GREEN APPLESCIENCE FICTION 宇多田ヒカルSUPER REAL ME ILLITRAYS Snow ManBAD HOP BAD HOPreplica Vaundyロージー ロゼ17 IS RIGHT HERE SEVENTEENstrobo VaundyTHE GREATEST UNKNOWN King GnuNo.I Number_iSPILL THE FEELS SEVENTEENAttitude Mrs. GREEN APPLETHE BOOK 3 YOASOBIHAUTE COUTURE MISAMOArmageddon aespa雪明かり (Yukiakari) &TEAMシャンデリア back numberEASY LE SSERAFIM壱 優里GIANT Stray Kids2:BE BE:FIRSTH+ Hey! Say! JUMPMATCH UP INIRe:ERA King & Princeオレンジ SPYAIRROMANCE : UNTOLD ENHYPENThe Star Chapter: SANCTUARY TOMORROW X TOGETHERウタの歌 ONE PIECE FILM RED AdoStrategy TWICEGOLD SixTONESTHE BOOK YOASOBIユーモア back numberラヴァー テイラー・スウィフトGOLDEN Jung Kookもしも生まれ変わったならそっとこんな声になって (オムニバス)/クリープハイプトリビュートWhiplash aespaUNFORGIVEN LE SSERAFIMCEREMONY King GnuMAGIC back numberminisode 3: TOMORROW TOMORROW X TOGETHER残夢 Ado猫にジェラシー あいみょんVIIsual Travis JapanBABYMONS7ER BABYMONSTER+Alpha なにわ男子Rejoice Official髭男dismSTRAY SHEEP 米津玄師ザ・トーチャード・ポエッツ・デパートメント テイラー・スウィフトRIIZING RIIZESEVENTEENTH HEAVEN SEVENTEENIris BUMP OF CHICKEN合 (HOP) Stray Kidsメリー・クリスマス マライア・キャリーGNX ケンドリック・ラマーLOVE ALL SERVE ALL 藤井 風King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME King GnuCRAZY LE SSERAFIM20 LANAラブストーリー back number弐 優里放生会 椎名林檎アンコール back number瞬間的シックスセンス あいみょんTraveler Official髭男dismHELP EVER HURT NEVER 藤井 風DIVE TWICEHappy JINUnity Mrs. GREEN APPLE青春のエキサイトメント あいみょんGet Up NewJeansThe White Lounge in CINEMA - Original Soundtrack - Mrs. GREEN APPLEWith YOU-th TWICEBAD HOP WORLD DELUXE BAD HOPエスカパレード Official髭男dismスーパースター back numberNA NAYEONMemories Tani Yuukiヒット・ミー・ハード・アンド・ソフト ビリー・アイリッシュNautilus SEKAI NO OWARIECHOES of DUALITY 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEドゥー・ワップス&フーリガンズ ブルーノ・マーズMUSE JIMINReboot TREASURE2 (G)I-DLE÷(ディバイド) エド・シーランBOOTLEG 米津玄師ATE Stray Kids負け犬にアンコールはいらない ヨルシカAdoの歌ってみたアルバム AdoEditorial Official髭男dismMUSi-aM Da-iCEWISHFUL NCT WISHTHE BEST OF BIGBANG 2006-2014 BIGBANGNicheシンドローム ONE OK ROCKFirst Love 宇多田ヒカルAWARD WEST.THE BOOK 2 YOASOBIhope マカロニえんぴつ狂言 Ado虚仮の一念海馬に託す ずっと真夜中でいいのに。[DRIP] BABYMONSTERレイジーサンデー Saucy DogCase Creepy Nuts1989(テイラーズ・ヴァージョン) テイラー・スウィフトROMANCE : UNTOLD -daydream- ENHYPEN19.99 BOYNEXTDOORSparkling Blue TWSAWE XGSympa King GnuなんてったってAKB48 AKB48音楽 SUPER BEAVERLove Again 西野カナROCK-STAR Stray KidsIVE SWITCH IVEPrecious Days 竹内まりやHOW? BOYNEXTDOORALIVE IVELove Collection〜mint〜 西野カナAdo "Ready For My Show Playlist" Ado只者 稲葉浩志HOCUS POCUS 4 Nissy(西島隆弘)こんなところに居たのかやっと見つけたよ クリープハイプおいしいパスタがあると聞いて あいみょんひみつスタジオ スピッツLayover VMr.5 King & PrinceI'VE IVE IVEDREAM( )SCAPE NCT DREAMENSEMBLE Mrs. GREEN APPLEMobb Life BAD HOPEye of the Storm ONE OK ROCKBAD HOP FOREVER (ALL TIME BEST) BAD HOPANTI ANTI GENERATION RADWIMPSカントリーロード Saucy DogAssort Novelbright1989 テイラー・スウィフトFantome 宇多田ヒカルExpressions 竹内まりやDrama aespa結束バンド 結束バンド瞳へ落ちるよレコード あいみょんショート・アンド・スウィート サブリナ・カーペンターTWELVE Mrs. GREEN APPLEケツノポリス13 ケツメイシLuxury Disease ONE OK ROCKVERY BEST ROLL OVER 20TH CHAGE and ASKAアンサンブル・プレイ Creepy NutsRADWIMPS 4〜おかずのごはん〜 RADWIMPSUtopiiA BUDDiiSだから僕は音楽を辞めた ヨルシカSEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」 SEVENTEENProof BTSハレンチ ちゃんみなEXTREME BEST EXILEBE:1 BE:FIRST★★★★★ (5-STAR) Stray KidsBAD HOP HOUSE BAD HOPSKYWALK NovelbrightTree SEKAI NO OWARIblues back numberYANKEE 米津玄師REBOOT -JP SPECIAL SELECTION- TREASURECandle マルシィパーパス ジャスティン・ビーバーRoad to A Travis Japan海のYeah!! サザンオールスターズNEW KAWAII FRUITS ZIPPERMrs. GREEN APPLEYOASOBICreepy Nutsback numberVaundyAdoNewJeansOfficial髭男dismNumber_iKing GnuSnow Man宇多田ヒカルLE SSERAFIMあいみょん優里ILLITaespaBAD HOPヨルシカDa-iCEtuki.藤井 風Stray KidsSEKAI NO OWARI緑黄色社会MISAMOSEVENTEEN西野カナ米津玄師テイラー・スウィフトBE:FIRSTOmoinotakeマカロニえんぴつTWICERADWIMPS&TEAMaikoスピッツSaucy DogSPYAIRKing & PrinceJung KookTOMORROW X TOGETHERENHYPENNiziUSixTONESININovelbrightBUMP OF CHICKENHey! Say! JUMPロゼONE OK ROCKME:Iなにわ男子JIMINJO1AKASAKIJINUruサザンオールスターズ竹内まりや櫻坂46TREASURE(G)I-DLEBTSMY FIRST STORYちゃんみなこっちのけんとTani Yuuki星街すいせいキタニタツヤシャイトープBABYMONSTERずっと真夜中でいいのに。THE RAMPAGE from EXILE TRIBE椎名林檎CUTIE STREETFRUITS ZIPPERXGIVENAYEONGEMNTravis JapanWEST.マライア・キャリーBIGBANG友成空羊文学10-FEET菅田将暉B'z原因は自分にある。エド・シーランAKB48超特急AimerMr.ChildrenG-DRAGON(from BIGBANG)弌誠乃木坂46コムドットマルシィコレサワGReeeeN西川貴教 with t.komuroアリアナ・グランデsumika福山雅治SUPER EIGHT桑田佳祐Aぇ! groupなとりNEWSNMB48ONE N' ONLYBUDDiiS日向坂46TWSZEROBASEONESUPER BEAVER柊マグネタイトレミオロメンNCT WISH超ときめき♡宣伝部BOYNEXTDOORSKE48稲葉浩志HYLANAM!LKビリー・アイリッシュサブリナ・カーペンターワンリパブリック808Kvi Baba=LOVEKaneee平井大新しい学校のリーダーズKis-My-Ft2Kep1erDECO*27ワン・ダイレクションポルノグラフィティMONGOL800スキマスイッチmiletクリープハイプヤングスキニーimase清水翔太ブルーノ・マーズMISIA吉田夜世ATEEZDREAMS COME TRUEケツメイシSexy ZoneKEIJU≒JOYNEXZKARINA SoloWayVNCT DREAMモーニング娘。’24uki.OmoinotakeAKASAKINumber_iこっちのけんとシャイトープ友成空CUTIE STREET弌誠柊マグネタイトKvi Baba808マルシィコムドット吉田夜世FRUITS ZIPPER乃紫NALALA舟津真翔swettyKEIJUKaneeeCharm Holicシカ部 [鹿乃子のこ(潘めぐみ),虎視虎子(藤田咲),虎視餡子(田辺留依),馬車芽めめ(和泉風花)]とたAyumu Imazu五十嵐ハルMega ShinnosukeSee-SawmuqueサツキHIPPYAぇ! groupto HEROesЯu-a紫今ピラフ星人a子ME:IChevon冨岡愛KOMOREBIjon-YAKITORYトキメッキーQuwjo0jiFurui Rihobokula.ハク。千葉雄喜レトロリロンONE OR EIGHTNo No GirlskrageICEx舐達麻汐れいら吉田仁人Nozomi Kitay & GAL D野田愛実JAKENBling-Bang-Bang-Born Creepy Nutsアイドル YOASOBISPECIALZ King GnuNIGHT DANCER imaseオトノケ Creepy Nuts死ぬのがいいわ 藤井 風WOKE UP XG夜に駆ける YOASOBI真夜中のドア〜stay with me 松原みきLemon 米津玄師TOKYO DRIFT(FAST & FURIOUS) TERIYAKI BOYZKICK BACK 米津玄師青のすみか キタニタツヤ踊り子 Vaundyすずめ (feat. 十明) RADWIMPS怪物 YOASOBI紅蓮華 LiSA廻廻奇譚 Eveはいよろこんで こっちのけんと勇者 YOASOBIブルーバード いきものがかりIt's Going Down Now Lotus Juice/高橋あず美LEFT RIGHT XG群青 YOASOBIラビットホール DECO*27ベテルギウス 優里SHOOTING STAR XG唱 Adoシルエット KANA-BOONたぶん YOASOBI人生のメリーゴーランド 久石譲うっせぇわ Adoインフェルノ Mrs. GREEN APPLEThe Rumbling SiM少女A 椎名もた晩餐歌 tuki.SOMETHING AIN'T RIGHT XGMerry Christmas Mr.Lawrence 坂本龍一好きだから。 『ユイカ』悪魔の子 ヒグチアイOverdose なとり残酷な天使のテーゼ 高橋洋子First Love 宇多田ヒカル残響散歌 Aimer満ちてゆく 藤井 風晴る ヨルシカunravel TK from 凛として時雨The Lazy Song DJ HASEBEPretender Official髭男dismまつり 藤井 風絆ノ奇跡 MAN WITH A MISSION×miletObsessed Ayumu ImazuLOST IN PARADISE feat. AKLO ALI光るなら Goose houseNEW DANCE XGただ声一つ ロクデナシ新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) Adoピースサイン 米津玄師DARK ARIA SawanoHiroyuki[nZk]:XAIメズマライザー サツキOne Last Kiss 宇多田ヒカルmore than words 羊文学打上花火 DAOKO × 米津玄師ビビデバ 星街すいせいCall of Silence 澤野弘之夢灯籠 RADWIMPS逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) Adoカタオモイ Aimer祝福 YOASOBIスパークル RADWIMPSBlack Catcher ビッケブランカだから僕は音楽を辞めた ヨルシカ狂乱 Hey Kids!! THE ORAL CIGARETTESきらり 藤井 風あの夢をなぞって YOASOBI春を告げる yama地球儀 米津玄師Moshi Moshi (feat. 百足) Nozomi Kitay & GAL DLOSER 米津玄師ギターと孤独と蒼い惑星 結束バンド二十歳の恋 Lampcrossing field LiSALADY 米津玄師踊 Adoオレンジ SPYAIRギミチョコ!! BABYMETAL4:00 A.M. 大貫妙子極楽浄土 GARNiDELiAどうして (feat. 野田愛実) 高瀬統也ゆめうつつ Lampそばにいるね 青山テルマ feat SoulJaBrave Shine Aimerフライディ・チャイナタウン 泰葉カワキヲアメク 美波Dove antihoneyWILD SIDE ALIFlower Dance DJ OKAWARI花になって 緑黄色社会愛して愛して愛して AdoUNDEFEATED XG & VALORANT・韓国Supernova aespaWAY 4 LUV PLAVEWarmth Lim Young Woong・インドネシアSatu Bulan BernadyaSialan Adrian Khalif, Juicy LuicyPesan Terakhir Lyodra・フィリピンsining Dionela, Jay RDilaw MakiPalagi TJ Monterde・ベトナムĐừng Làm Trái Tim Anh Đau SƠN TÙNG M-TPChúng Ta Của Tương Lai Sơn Tùng M-TPBạn Đời Karik・タイGHOST JEFF SATURสวยขยี้ใจ บุ๊ค ศุภกาญจน์, ทิดแอม, มอส ค าหมากบินบุษบา เมนทอล・マレーシアMasing Masing Ernie Zakri, Ade GovindaSAH Sarah Suhairi & Alfie ZumiSinar Pelangi Projector Band・中国若月亮没来 (若是月亮还没来) 王宇宙Leto离别开出花 就是南方凯小美满 周深・シンガポールthe cutest pair REGINA SONGTHOSE WERE THE DAYS 林俊傑TWILIGHT 林俊傑