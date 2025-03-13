【シャドバ新作】「Shadowverse: Worlds Beyond」配信日が6月17日に決定！
【Shadowverse: Worlds Beyond】 6月17日 リリース予定 価格：基本無料（アイテム課金制）
Cygamesは、iOS/Android/PC（Steam/Epic Games Store）用対戦型オンラインデジタルカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）」を6月17日にリリースする。価格は基本無料（アイテム課金制）。
本作は、Cygamesが運営する対戦型オンラインTCG「Shadowverse」の完全新作タイトル。もともと2024年夏にリリース予定であったが、2024年6月、さらなるクオリティアップのため、2025年春リリース予定に延期されていた。
今回、「Shadowverse: Worlds Beyond 最新情報公開生放送」にて詳細なリリース日が発表。あわせて最新のトレーラー映像が公開された。【【Shadowverse シャドウバース】Shadowverse: Worlds Beyond 最新情報公開生放送】
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