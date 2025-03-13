¥°¥é¥É¥ëÇòßÀÈþÅÆ¤µ¤ó¡¡¤Þ¤ó´Ý¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤ÄÁ¯Îõ¥Ó¥¥Ë¡¡¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥ÉÇ÷ÎÏ¤ÎÃ«´Ö¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª
°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ï¤Á¤¤ì¤½¤¦¤Ê¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÇòßÀÈþÅÆ¤µ¤ó¤¬¡¢¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö½Õ¤òÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ï¤¸¤±¤ë¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÎÇòßÀÈþÅÆ¤µ¤ó
Ä»¼è¸©½Ð¿È¤ÎÇòßÀ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´ÕAWARD2023¡×¤Ç3´§¤Ëµ±¤¤¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡£°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î¤è¤¦¤ÊÇòÈ©¤«¤é¡ÖÁ´Ä»¼è¸©Ì±¤ÎËå¡×¡ÖÄ»¼è¤ÎÇò¤¦¤µ¤®¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë18ºÐ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï½¸±Ñ¼Ò¤«¤é1st¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë°ïºà¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤é¤é¤«¤ÊÆüº¹¤·¤ÎÃæ¤Ç¾®²ÖÊÁ¤ä¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¿å¶Ì¡¢¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ó¥¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤ó´Ý¥Ð¥¹¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿Èà½÷¡£¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿½ãÇò¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¤Ï¡¢¿¼¤¤Ã«´Ö¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤êÈþ¥Ð¥¹¥È¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£