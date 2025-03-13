´îÌðÉðË¡õÁá²µ½÷Í§µ®¤¬·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡Ö¹Èµ´Êª¸ì¡×¤Ç¶¦±é¡¡´î²°Éð¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥®¥ã¥é¤ÏÊÖ¶â¡×
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥¨¥¢¥Ð¥ó¥É¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î´îÌðÉðË¡Ê39¡Ë¤ÈÇÐÍ¥Áá²µ½÷Í§µ®¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç2025Ç¯·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ45¼þÇ¯¶½¹Ô¡¦½é²Æ¸ø±é¡Ö¤¤¤Î¤¦¤¨²ÎÉñ´ì¡Úëý¡ÛRetrospective¡Ø¹Èµ´Êª¸ì¡Ê¤¢¤«¤ª¤Ë¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ë¡Ù¡×¡Ê5·î13Æü¡Á6·î1Æü¡¦ÂçºåSky¥·¥¢¥¿¡¼¡¢6·î24Æü¡Á7·î17Æü¡¦Åìµþ¥·¥¢¥¿¡¼H¡Ë¤ÎÀ½ºîÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£½÷Í¥Í®¹á¸÷¼ç±é¤Ç¡¢´î²°Éð¤Ïµ®Â²¤Î²È¿Ã¤Ç¡¢ÅÔ¤ÇÁá²µ½÷±é¤¸¤ëµ´¤Ë½±¤ï¤ìÈ¿·â¤·¤ÆÊÒÏÓ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡£
·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î´î²°Éð¤Ï½é½Ð±é¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÆ´¤ì¤Î¿·´¶Àþ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢¤Ê¤ó¤ÇËÍ¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¡¢ÊÑ¤Ê¥¨¥¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤¬ÏÅÏ¨¤Ç¤âÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£120¡ó¤ÎÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥®¥ã¥é¤ÏÊÖ¶â¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Áá²µ½÷Í§µ®¡Ê28¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá²µ½÷¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íê¤ê¤ËÍê¤Ã¤ÆÇØÃæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá²µ½÷¤«¤é¡Ö¤¤¤ä¡¢ÊÌ¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢¤ª¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
Áá²µ½÷¤Ï¡Ö´î²°Éð¤µ¤ó¤¬¡¢¿·´¶Àþ¤Ë½Ð¤ë¶ÛÄ¥´¶¤ÇËÜÆÉ¤ß¤«¤éÀ¼¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¤±¤¤¤³¾ì¤¬¤Ç¤«¤¤¡×¡£´î²°Éð¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤ª¶â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÛÅö¤¬¹ë²Ú¡×¡£Áá²µ½÷¤Ï¡Ö´î²°Éð¤µ¤ó¤È¤ÏÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£´î²°Éð¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
µ´¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¡Öµ´¤Ë¶âËÀ¡×¡¢Íê¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È´î²°Éð¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Â¿¾¯¡¢ÍÂ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤½¤³¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ÏÂß¤»¤Þ¤¹¡×¡£Áá²µ½÷¡Ö´î²°Éð¤µ¤ó¡¢ËÍ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤ÐÆ°¤¯¤³¤È¤ÏÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
µÓËÜ¤ÎÀÄÌÚ¹ë»á¤Ï½Ð±é¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌòÊÁ¤òÅö¤Æ½ñ¤¤·¤¿¡£´î²°Éð¤Ï¡ÖºÇ½é¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤òÇÒ¸«¶Ý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¸Ç¤¯¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê²È¿Ã¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÅö¤Æ½ñ¤¤ÇËÜÆÉ¤ß¤·¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¸ý¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î°õ¾Ý¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸ý°¤¤¤è¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤¤¤³¤âËÜÈÖ¤â³Ú¤·¤ß¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¡¢Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿·´¶Àþ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¿¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
Áá²µ½÷¤Ï¡Ö¥È½ñ¤¤Ë¡ØÈô¤Ö¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¸ø±é´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â¾¤ËÍ®¹á¡¢°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡¢Èõ¸ýÆüÆà¡¢°Àº¬¤Þ¤³¤È¡¢ÀéÍÕÅ¯Ìé¡¢ÎëÌÚ³È¼ù¤¬½Ð±é¡£µÓËÜ¤ÏÀÄÌÚ»á¡¢±é½Ð¤Ï·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¼çºË¤Î¤¤¤Î¤¦¤¨¤Ò¤Ç¤Î¤ê»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£