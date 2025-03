ディビジョン優勝を決めたキャバリアーズのガーランド「僕らはまだ何も勝ち獲っていない」

3月12日(現地時間11日、日付は以下同)にホームのロケット・アリーナで迎えたブルックリン・ネッツ戦。クリーブランド・キャバリアーズは、ネッツに31分53秒もの間リードを許し、第3クォーター途中には18点ビハインドを背負っていた。

だがキャバリアーズはそこから挽回し、第4クォーターを31-18と圧倒して最終スコア109-104で逆転勝利。今シーズン2度目の15連勝を達成したことで、1シーズンに複数回の15連勝以上を飾ったNBA史上6チーム目となった。さらにレギュラーシーズン65戦を終えてNBA歴代5位タイとなる55勝10敗(勝率84.6パーセント)とした。

この試合、キャバリアーズはドノバン・ミッチェル(左鼠径部)、ディアンドレ・ハンター(体調不良)、タイ・ジェローム(休養)を欠くも、ダリアス・ガーランドがゲームハイの30得点8アシスト4スティール、ジャレット・アレンが23得点13リバウンド3ブロック、エバン・モーブリーが21得点9リバウンド6アシスト、マックス・ストゥルースが10得点5リバウンド4アシストをマーク。

ネッツ戦を制したことで、キャバリアーズはセントラル・ディビジョン2位でイースト4位のミルウォーキー・バックス(36勝28敗/勝率56.3パーセント)と18.5ゲーム開いたことで、2017-18シーズン以来初のディビジョン首位が決定。

For the first time since 2017-18, your Cleveland Cavaliers are Central Division champs! #LetEmKnow pic.twitter.com/PHIjE0Qb05

- Cleveland Cavaliers (@cavs) March 12, 2025