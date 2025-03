真空パックのワンドリップコーヒー「フレッシュキューブ」を販売するCOFFEE STYLE UCC株式会社は、「Life Designing Coffee(ライフデザイニングコーヒー)」をコンセプトとした「CAFE@HOME(カフェアットホーム)」から、ディズニー「アナと雪の女王」デザインの「CAFE@HOME アナと雪の女王 セレクション」を2025年3月6日に発売した。

CAFE@HOME アナと雪の女王 セレクション

【写真】キャラクターたちのイメージを珈琲の香りと味わいで楽しめる

(左から)「Anna マイルドブレンド」「Elsa ビターブレンド」「Olaf ウィズミルク」

CAFE@HOME アナと雪の女王 セレクション 6Pギフト

Cafe Delas

COFFEE STYLE UCCのメインブランドである「CAFE@HOME」

※発売日は店舗により前後する場合あり。■「アナと雪の女王」のイメージを、コーヒーの香りと味わいで楽しめる大好評のCAFE@HOME ディズニーシリーズから、「アナと雪の女王」のデザインのコーヒーが登場した。この商品は、「アナと雪の女王」のキャラクターたちのイメージを、コーヒーの香りと味わいで楽しめるシリーズ。「アナ」の無邪気な好奇心、「エルサ」の孤高の強さ、そして「オラフ」の温かい友情をイメージしてブレンド。それぞれのコーヒーを味わうことで、まるで映画のワンシーンに飛び込んだかのような感覚が楽しめる。すべての製品に付属するドリップ用フィルター、ギフトセットを購入するとついてくる紙袋も限定デザインとなっているので、自分へのご褒美や大切な人への贈り物におすすめだ。本製品3ブレンドは、女性が主体で経営するコーヒー農園をサポートするプロジェクト「ブラジルCafe Delas」のコーヒーをそれぞれ50%使用している。■「CAFE@HOME アナと雪の女王 セレクション」製品詳細■CAFE@HOME アナと雪の女王 セレクション Anna マイルドブレンド(350円)アナの天真爛漫(てんしんらんまん)で好奇心旺盛な性格を表現した、明るく元気をもらえるコーヒー。誰とでもすぐに打ち解けるアナのように、バランスよく、どんなシーンにもぴったりの味わいだ。軽やかで心がおどるフルーティな酸味が楽しめる。■CAFE@HOME アナと雪の女王 セレクション Elsa ビターブレンド(350円)エルサの冷静で内に秘めた強さを表現した、燃える情熱を感じさせるコーヒー。深く豊かな苦味が楽しめる。力強く芯がある味わいで、ひとりでほっとひと息つきたいときにおすすめの1杯。■CAFE@HOME アナと雪の女王 セレクション Olaf ウィズミルク(350円)オラフの愛らしさと無邪気さを表現した、温かくほっこりするコーヒー。ミルクを入れると、甘くクリーミーな味わいに。家族や友人と一緒に過ごすひとときにぴったりの1杯だ。■セット製品■CAFE@HOME アナと雪の女王 セレクション 6Pギフト(2400円)3種のブレンドが2個ずつ入ったギフトにぴったりのセット。限定デザインの紙袋もセットになっている。■「Cafe Delas」について本製品3ブレンドは、ブラジルCafe Delasのコーヒーをそれぞれ50%使用。女性主体で経営するコーヒー農園をサポートしている。・農園レベルまでトレーサビリティを確保。・Cafe Delasの売り上げごとに一定のプレミアムを還元し、営農指導など、さまざまなサービスを提供。・⼥性農家に技術、知識、発言の機会を与え、⼥性の社会進出を⽀援。■「CAFE@HOME」について産地や焙煎度などで、コーヒーを難しく考えるのではなく、洋服やコスメを選ぶように、コーヒーもその日の気分や一緒に食べるものに合わせて楽しんでほしいというコンセプトで製品を展開。スイーツやグルメに合わせる「Food with Coffee」やシーンに合わせる「Life with Coffee」を基軸に、非日常を感じることのできるプレミアムな「Heart with Coffee」や見た目もかわいいキャラクターコラボ製品も展開。色とりどりのパッケージとブレンドには、「Make you feel better(さあ、こころを上向きに)」という思いが込められている。UCC独自技術の「フレッシュキューブ」は、コーヒーを1杯分ごとに真空パックし、家庭でも挽きたての香りと味わいを楽しめる。フィルターも付属しているため、カップとお湯だけで手軽に本格的なコーヒーを淹れることができる。今回の新商品について担当者に話を聞いてみた。ーー今回の新商品の狙いは?CAFE@HOMEはコンセプトである「洋服やコスメを選ぶように、コーヒーもその日の気分や一緒に食べるものに合わせて楽しんで欲しい」という思いから、コーヒー選びが楽しくなるコラボ商品の開発を積極的に実施しています。今回のシリーズは、ディズニーの中での女性からの人気が高い「アナと雪の女王」となっており、ディズニー好きの方や女性へのギフトを探している方をターゲットに開発を行いました。ーー今回の新商品のイチオシは?かわいいパッケージはもちろん、各キャラクターのイメージに合わせたブレンドが一押しポイントです。アナと雪の女王がお好きな方には、共感していただけるのではないかと思っています。また、数量限定の購入キャンペーンも目玉のイベントです。ーー読者(ユーザー)へのメッセージは?「アナ」「エルサ」「オラフ」それぞれのキャラクターをイメージしながらコーヒータイムを楽しんでいただけるとうれしいです。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。