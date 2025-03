¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ØMUSIC AWARDS JAPAN¡Ù¥¨¥ó¥È¥êーºîÉÊ¤òÈ¯É½¡ªºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¾Þ256¶Ê¤Ê¤É¤Î¤ÙÌó3000ºîÉÊ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」にYMOが決定!

音楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)によるアワード『MUSIC AWARDS JAPAN』(MAJ)が、5月21・22日の授賞式で表彰する全62部門の詳細、およびそのエントリー作品を発表。

そして、今年のMAJを象徴するアーティスト「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」にYELLOW MAGIC ORCHESTRA(YMO)が決定した。

5月22日の授賞式はNHKにて生中継、2日間の授賞式の様子はグローバルストリーミングパートナーのYouTubeで全世界配信される(※一部地域を除く)。

今回決定したのべ約3,000作品のエントリー作品は、Spotifyにて「museum」という形でプレイリストに集約。さらに各部門のエントリー作品は部門ごとにプレイリスト化し、dヒッツをはじめとした各音楽配信サービスにて配信される。2024年の音楽シーンを彩った素晴らしい作品の数々を、この機会に楽しもう。

アーティストら5,000人の音楽人によるエントリー作品への投票も3月13日から開始。エントリー作品に選ばれたアーティスト・クリエイターをはじめとする、音楽関係者によって投票が行われ、4月17日にノミネート作品、5月21・22日の授賞式で受賞作品が発表される。

本アワードでは最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞など主要6部門をはじめ、全62部門を創設。全62部門は、24部門の楽曲カテゴリー、14部門の海外楽曲カテゴリー、3部門のアルバムカテゴリー、11部門のアーティストカテゴリー、4部門の共創カテゴリー、ライブカテゴリー1部門、ミュージックテックカテゴリー1部門、そして4部門のアライアンスカテゴリーと、バラエティに富んだラインナップとなっている。

このたびあらたに韓国、中国など6ヵ国のアワードと連携した海外特別賞、ライブ動員数の多かったアーティストを讃えるラージェスト・ライブ・オーディエンス賞、音楽産業にグローバルに貢献した日本のミュージックテックを讃えるミュージックテック功労賞が発表された。

◇「海外特別賞」について

海外特別賞は、MAJを主催するCEIPAが、韓国・中国・タイ・インドネシア・フィリピン・ベトナムの6ヵ国の音楽賞やその主催者と連携し、創設した部門。海外特別賞では、6ヵ国の音楽賞で最優秀楽曲賞またはそれに相当する賞を受賞した楽曲を表彰する。

また、各国音楽賞主催者のトップまたはトップに指名を受けたエグゼクティブは、MAJに海外投票メンバーとして参加。音楽賞での連携を通じて、双方の国のアーティストによるコラボレーションの実現など、環太平洋が音楽でつながっていくことを目指す。

◇「ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞」について

ライブカテゴリーでは、ライブ動員数の多かったアーティストを讃えるラージェスト・ライブ・オーディエンス賞を創設。

ライブ・エンタテインメントの国内市場規模、海外展開事例等を調査し、調査報告をとりまとめるライブ・エンタテインメント調査委員会の調査データを基に、国内アーティストを対象に、2024年にライブ動員数が最も多かったアーティストを表彰。コロナ禍が明けてから回復傾向にある音楽ライブシーンを彩ったアーティストの活動を讃える。

◇「ラジオ特別賞 Best Radio-Break Song」について

「ラジオ特別賞 Best Radio-Break Song」は、radikoの音楽オンエア集計データのなかからラジオ番組に携わる投票メンバーで、シーンをアップデートする革新性をもった楽曲をプロフェッショナルな感性で選出する部門。全国99局のラジオ局と連動し、ミュージックシーンやリスナーと最前線で向き合っているラジオのDJ/パーソナリティ、ディレクター、プロデューサーたちがラジオ特別投票メンバーとして投票を行う。

■エントリー作品について

今回発表されたのエントリー作品は、のべ約3,000曲。主要6部門では、最優秀楽曲賞に256曲、最優秀アーティスト賞に167アーティスト、最優秀アルバム賞に171作品、最優秀ニュー・アーティスト賞に61アーティスト、Top Global Hit from Japanに100曲、最優秀アジア楽曲賞に24曲が選ばれた。

その他にも、全部門(※)でエントリー作品が発表され、のべ約3,000曲のエントリー作品が決定した。エントリー作品の詳細は、『MUSIC AWARDS JAPAN』公式サイトで。

※部門によってエントリーを設けていない賞がございます。

◇最優秀楽曲賞エントリー作品

今年のエントリー作品のべ約3,000曲はSpotifyにて「museum」という形でプレイリストを作成。まるで“音楽の博物館”のようなプレイリストのなかで、様々な素晴らしい音楽に出会ってほしいという願いを込めて選曲された。

さらに、主要6部門をはじめとした各部門ごとのプレイリストを、dヒッツをはじめとした各音楽配信サービスにて配信する。

※音楽配信サービスで配信されていない一部楽曲を除きます

■一般リスナー参加企画について

『MAJ』では、アーティストら音楽人による投票だけではなく、一般リスナーの参加によって受賞作品を決定する部門も創設。

Spotifyの投票機能を活用した「ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲 powered by Spotify」「 ベスト・オブ・リスナーズチョイス:海外楽曲 powered by Spotify」、DAM およびJOYSOUNDで最も多く歌われた楽曲を表彰する「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー:J-Pop powered by DAM &」 JOYSOUND」「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー:演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND」、「 USEN 推し活リクエスト」の楽曲投票サービスを活用した「リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN」の5部門となる。

◇ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲 powered by Spotify

Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い「国内ベストソング」を決定する賞。

「最優秀楽曲賞」エントリー作品のなかから国内楽曲上位100曲をピックアップし、エントリー作品とする。

一次投票期間:2025年3月13日(木)~3月31日(月)

最終投票期間:2025年4月17日(木)~4月30日(水)

◇ベスト・オブ・リスナーズチョイス:海外楽曲 powered by Spotify

Spotify の国内外ユーザーが一般投票を行い「海外ベストソング」を決定する賞。

MUSIC AWARDS JAPANの主要部門「Best Song Asia」のエントリー作品に、「最優秀海外ポップス楽曲賞」「最優秀海外ロック楽曲賞」「最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞」「最優秀海外R&B/コンテンポラリー楽曲賞」「最優秀海外オルタナティブ楽曲賞」「最優秀K-POP楽曲賞」のエントリー作品トップ10曲を加えた計82曲(※)をエントリー作品とする。

※エントリー作品に被りがある場合は、繰上げはせずに1曲としてカウントするものとする

一次投票期間:2025年3月13日(木)~3月31日(月)

最終投票期間:2025年4月17日(木)~4月30日(水)

◇カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND

J-Popと演歌・歌謡曲の2部門。カラオケで最も歌われた楽曲を讃える賞。

対象期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた楽曲の上位30曲をエントリー作品とし、エントリー作品発表後のカラオケ特別賞歌唱期間中に、DAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた楽曲を最優秀作品とする。

カラオケ特別賞歌唱期間:2025年3月13日(木)~2025年5月12日(月)

◇リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN

誰でも参加できる楽曲リクエストサービス「USEN 推し活リクエスト」のランキングをもとに、対象期間内に最も多くのリクエストを獲得したアーティストを讃える賞。

誰でも参加できる楽曲リクエストサービス「USEN 推し活リクエスト」のランキングにおいて、上位50位までのアーティストをエントリーアーティストとし、そのなかからさらにリクエストを集めた上位10アーティストをノミネートアーティストとする。

ノミネートアーティスト集計期間:2025年3月13日(木)~2025年4月7日(月)

最優秀アーティスト集計期間:2025年4月17日(木)~2025年5月12日(月)

■SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025について

『MUSIC AWARDS JAPAN』が目指すべき未来を教えてくれる象徴的な存在として、YELLOW MAGIC ORCHESTRA(YMO)を「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」として掲げることとなった。

また、YMOのトリビュートコンサートが5月20日に京都・国立京都国際会館にて開催されることも決定。出演アーティストなど詳細は後日発表される。

<『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 KYOTO』開催概要>

開催日時:2025年5月21日(水)・22日(木)

※開催ウィーク:2025年5月17日(土)~23日(金)

会場:ロームシアター京都

放送:NHKにて生中継 ※22日(木)のみ

配信:YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて全世界配信予定 ※一部地域を除く

協力:経済産業省(調整中)、文化庁

