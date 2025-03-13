Ê¡»³²í¼£¡¢²»³Ú¥Ç¥Ó¥åーµÇ°Æü¤Ë¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¤òÃ´Åö¡ª¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤âÉü³è
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤È³Ø¤Ó¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¡È¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¸¥ª¡É¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÊüÁ÷¡ª
1990Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Ê¡»³²í¼£¤¬¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú¥Ç¥Ó¥åー35¼þÇ¯ÅöÆü¤È¤Ê¤ë3·î21Æü¤Ë¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷³«¶É70¼þÇ¯µÇ°¡¿Ê¡»³²í¼£²»³Ú¥Ç¥Ó¥åー35¼þÇ¯µÇ°¡ØÊ¡»³²í¼£¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD～»þ¤ò±Û¤¨¤ëRadio～¡Ù¤ÈÂê¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤È³Ø¤Ó¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¡È¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¸¥ª¡É¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Íâ22Æü¤Ï¡ÈÆüËÜ¤Î¥é¥¸¥ª100¼þÇ¯¡É¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÆü¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤¢¤é¤¿¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î½Ð¸½¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ðÊó¡¢²»³Ú¡¢¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥é¥¸¥ª¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Ê¡»³¤¬¡¢100Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥é¥¸¥ª¤È²»³Ú¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¡¢²áµî¡¢¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¡Ä¡È»þ¶õ¤ò±Û¤¨¤ë¥é¥¸¥ª¤È²»³Ú¤ÎÎ¹¡É¤Ø¤È¥ê¥¹¥Êー¤òÍ¶¤¦¡£
ÊüÁ÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ÖÆÈ¤ê¤ÎÌë¤Ë¥é¥¸¥ª¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤â¥é¥¸¥ª¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥¸¥ª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¡¢¥é¥¸¥ª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥¹¥Êー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÊç½¸¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ê¡»³²í¼£¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤ÆÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤â1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£º£²ó¤Ï¡Ö35Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎNo.1Ê¡»³²Î¡×¤ò¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤È¤â¤ËÊç½¸¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï masha@allnightnippon.com ¤Þ¤Ç¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÊ¡»³²í¼£¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD～»þ¤ò±Û¤¨¤ëRadio～¡Ù
03/21¡Ê¶â¡Ë 22:00～24:00
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¥ー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Ê¡»³²í¼£
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§Áñ¸ý¾´µ×
ÈÖÁÈ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ masha@allnightnippon.com
ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ê¡»³²í¼£ANNG
¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.allnightnippon.com/gold/
Ê¡»³²í¼£ OFFICIAL SITE
https://fmsp.amob.jp/