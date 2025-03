〈東京編〉「The Tabelog Award 2025」受賞店の中から、予算1万円以内で楽しめる名店を9軒ご紹介！

2025年1月29日に発表された「The Tabelog Award 2025」。その中から「予算1万円以内で楽しめる東京の名店」を9軒ご紹介。

2025年1月29日に発表された「The Tabelog Award 2025」。その中から東京にある「予算1万円以内で楽しめるカジュアルな名店」をピックアップしてご紹介します。

※食べログページの予算を参考にしています

1. 鳥茂

「おまかせコース」より 写真:お店から

新宿にある、創業70年を超える老舗もつ焼き店「鳥茂」は「The Tabelog Award 2025」でBronzeを受賞しました。「上4品コース」は2,200円、「大将のおまかせコース」は8,500円〜と、さまざまな価格帯のコースを用意しています。“日本一予約の取れないもつ焼き店”との呼び声が高い同店ですが、タイミングが良ければ空いていることもあるようなので、事前に電話で確認して行くことをおすすめします。

2. トマト

「和牛ビーフジャワカレー」2,500円 出典:カフェモカ男さん

<店舗情報>◆鳥茂住所 : 東京都渋谷区代々木2-6-5TEL : 03-3379-5188

1982年創業の荻窪のカレー店「トマト」は「The Tabelog Award 2025」でBronzeを受賞しました。36種類のスパイスや香味野菜、フォンドヴォーなどを約140時間じっくり煮込んで丹念に仕上げたカレーを求め、連日行列ができています。並ぶことを想定して、時間の余裕を持って行ってくださいね。

3. 炭火焼 ゆうじ

ホルモン盛り 出典:藤崎まり子さん

<店舗情報>◆トマト住所 : 東京都杉並区荻窪5-20-7 吉田ビル 1FTEL : 03-3393-3262

渋谷にある人気焼肉店「炭火焼 ゆうじ」は「The Tabelog Award 2025」でBronzeを受賞しました。予約は16時〜と18時〜のみでそれ以降は空きがあれば入れるようです。ここでしか味わえない新鮮なホルモンは必食です。

4. 焼肉 ジャンボ 篠崎本店

アラカルトで用意。「ハラミ」2,550円〜 写真:お店から

<店舗情報>◆炭火焼 ゆうじ住所 : 東京都渋谷区宇田川町11-1 松沼ビル 1FTEL : 03-3464-6448

1988年に創業し、“平成の焼肉”を確立させた立役者「焼肉 ジャンボ 篠崎本店」は「The Tabelog Award 2025」でBronzeを受賞しました。“焼肉をおいしく食べてもらいたい”という思いのもと、その道を追求し続けています。どこか町焼肉の雰囲気も感じる落ち着く空間。ぜひ事前予約して行ってみてください。

5. スタミナ苑

写真:お店から

<店舗情報>◆焼肉 ジャンボ 篠崎本店住所 : 東京都江戸川区篠崎町4-13-19TEL : 03-3679-8929

元首相も訪れたことがあるという「スタミナ苑」は「The Tabelog Award 2025」でSilverを受賞しました。この店は予約不可で入店するには並ぶ必要があります。1回転目に入るには約2時間前に並び始めるのが推奨とのこと。ここでしか食べられない鮮度抜群の正肉とホルモンは、肉好きなら必ず一度は食べていただきたい名品です。

6. 手打蕎麦 じゆうさん

写真:お店から

<店舗情報>◆スタミナ苑住所 : 東京都足立区鹿浜3-13-4TEL : 03-3897-0416

練馬区と中野区の境界にある「手打蕎麦 じゆうさん」は「The Tabelog Award 2025」でBronzeを受賞しました。そば粉は当日使う分だけを店内の石臼でひき、粉の状態によって打ち方や細さを変えるため、そば粉次第でその日のそばが決まるそうです。3代目店主による“その日にしか食べられないそば”を楽しんでみてください。

7. 玉笑

「粗挽きせいろ」1,100円 出典:藤崎まり子さん

<店舗情報>◆手打蕎麦 じゆうさん住所 : 東京都中野区江原町3-1-4TEL : 03-3951-3397

明治神宮前にある人気そば店「玉笑」は「The Tabelog Award 2025」でBronzeを受賞しました。風味が豊かなそばは、自家栽培と茨城の農家が育てた玄そばを使用しています。ランチタイムは予約不可なので並べば食べられることも。夜は予約可能ですが、人気店なので早めに予約することをおすすめします。

8. Kalpasi

メニューは週替わり 写真:お店から

<店舗情報>◆玉笑住所 : 東京都渋谷区神宮前5-23-3TEL : 03-5485-0025

スパイスマニアの聖地「Kalpasi」は「The Tabelog Award 2025」でBronzeを受賞しました。営業は週1〜2日で完全予約制ながら電話番号は非公開、予約はLINEからのみという、予約ハードルが高い店です。東西南北のインド、スリランカ、ネパールなどスパイス料理圏の料理から月ごとにテーマを決め、週替わりで提供される料理を求め、ファンが足繁く通っています。

9. とんかつ成蔵

「とんかつ(2個)定食」6,500円 写真:お店から

<店舗情報>◆Kalpasi住所 : 東京都世田谷区経堂4-3-10 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

白いとんかつで有名な「とんかつ成蔵」は「The Tabelog Award 2025」でBronzeを受賞しました。店主・三谷成藏氏の技術により、衣はサクッと香ばしく、肉の旨みや脂の甘みが極上のとんかつを味わうことができます。豚は保水性が高いブランド豚・TOKYO Xを軸に、その日の状態を見ながら数種類を使用しています。完全予約制なのでサイトをチェックしてみてください。

<店舗情報>◆とんかつ成蔵住所 : 東京都杉並区成田東4-33-9TEL : 03-6882-5214

※価格はすべて税込

文:食べログマガジン編集部

