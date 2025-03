【クロミ・ライブ ~世界クロミ化ツアー クリスタル・クリア~】 開催期間:3月14日~

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、イベント「クロミ・ライブ ~世界クロミ化ツアー クリスタル・クリア~」を3月14日より開催する。

サンリオの人気キャラクター、クロミやマイメロディたちが歌って踊って大はしゃぎするステージイベント「クロミ・ライブ」がパワーアップして3月14日より登場。今回は開催に先駆けて一足早くイベントを体験することができたので、本稿ではその様子を撮り下ろしでお届けする。

また、期間中に販売されるクロミたちの魅力たっぷりなオリジナルフード、オリジナルグッズもファン必見となっているので、こちらもぜひチェックしていただきたい。

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

(C) 2025 SANRIO CO., LTD.