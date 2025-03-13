¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¤òÄÏ¤à¤«¤â¤Ê¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤òµå³¦OB¤¬Àä»¿¡¡¡ÖÎ¨¤â»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤â¤¢¤ë¡×
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿µÈÅÄ¤ÎÂÇ·â¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡28Æü¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç»Ä¤ê2½µ´Ö¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºòÇ¯2°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¸½¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¸õÊä¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¸½¤ì¤¿µÈÅÄ¸¸ã¤¬¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿µÈÅÄ¸¸ã¤ÏËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿8Æü¤ÎÃæÆü¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê4°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¼þ°Ï¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡Êá¼êÅÐÏ¿¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»°ÎÝ¤Ç½Ð¾ì¡¢2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥é¡¼¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤Æ±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï4²ó¤À¡£¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡6²ó¤Ë¤Ïº¸Á°ÂÇ¡¢8²ó¤âÃæÁ°¤Ë±¿¤Ó¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï4°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¼éÈ÷¤Ç¤â»°ÎÝ¤ËÂ³¤¡¢6²óÅÓÃæ¤«¤éº¸Íã¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¯¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¤Î°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¤µ¤é¤ËÍâÆü¤Î9Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡Ö2ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï°ìÁö¤Î¸Þ½½È¨¤¬ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±¦ÂÇ¤Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼¨¤¹¡£°ì»à»°ÎÝ¤Î·Á¤òºî¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë¡¢ÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¤¿¤¯¤ß¤µ¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¡¢µÈÅÄ¤ÎÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï13Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¸½¤ì¤¿µÈÅÄ¸¸ã¤¬¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£µÈÅÄ¤ÎÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÁªÂò¤Î¤¿¤¯¤ß¤µ¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¤òÄÏ¤à¤«¤â¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇºòÇ¯¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¿åÃ«½Ö¤ò³ÍÆÀ¡£ºòÇ¯¤½¤Î¿åÃ«¤ÏÈóËÞ¤ÊÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¸òÎ®ÀïMVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É°ìµ¤¤Ë¼çÎÏ¤Ë¤«¤±¤¢¤¬¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¹âÌÚ»á¤ÏµÈÅÄ¤ÎÂÇ·â¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö±¦¤ËÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤Ï°ú¤ÉÕ¤±¤Æ±¦¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿·Á¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¾¾ËÜ¹ä¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ø¥Ã¥É¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¡¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Æ±¦¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÂÇ·â¤Î·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÎ¨¤â»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤â¤¢¤ë¡×¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤Èº£¸å·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼éÈ÷¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ»È¤¨¤Ð¡¢10ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¸½ºß1·³¤ËÂÓÆ±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£28Æü¤Î³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¡¢ÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]