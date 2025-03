アジアサッカー連盟(AFC)は13日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準々決勝の組み合わせで、東地区と西地区のリーグステージで首位だった2チームがシードに入ることを発表した。組み合わせ抽選会は17日に開催予定。Jリーグ勢は 横浜F・マリノス と川崎フロンターレが勝ち残っており、東地区のリーグステージ首位は横浜FMだった。準々決勝以降の試合は、4月25日以降にサウジアラビアで集中開催となる。東地区で勝ち残った4クラブは横浜FM、川崎F、ブリーラム・ユナイテッド(タイ)、光州FC(韓国)。西地区の4クラブはアルサッド(カタール)、アルナスル(サウジアラビア)、アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)、アルヒラル(サウジアラビア)となった。

準々決勝は東地区と西地区の対戦に設定される。8クラブは2地区ごとに2つのポットに分割。2ポットの最高ランクのクラブはリーグステージの結果に基づいて決定され、東地区は横浜FM、西地区はアルヒラルとなった。東地区は3A、4A、1B、2B、西地区は1A、2A、3B、4Bのカードが割り当てられる。リーグステージでアルヒラルが横浜FMよりも優れた成績を収めたことで、アルヒラルが第1シードとして1Aに、第2シードの横浜FMは3Aに決定した。両チームはトーナメント表で別の山に分かれたため、決勝まで対戦することはない。横浜FMは残る西地区3チームのアルサッド、アルナスル、アルアハリ・サウジのいずれかと準々決勝で対戦することになる。準々決勝は4月25日、26日、27日の3日間で開催されることに決定した。シード最高位のアルヒラルは25日に東地区1Bと対戦。横浜FMは26日に西地区3Bと対戦する。準決勝は29日と30日、決勝は5月3日に行われる。アルヒラルは決勝まで中3日ずつで勝ち進むことができる一方、横浜FMは中3日、中2日と休みが1日少ない状況。27日に準々決勝を行うクラブは中2日、中2日という厳しい日程で勝ち進まなければいけない。日程的にはアルヒラル優位で進むことになる。以下、準々決勝の割り当て【準々決勝】4月25日(金)[1]アルヒラル(西地区) vs 1B(東地区)4月26日(土)[2]2A(西地区) vs 2B(東地区)[3]横浜FM(東地区) vs 3B(西地区)4月27日(日)[4]4A(東地区) vs 4B(西地区)【準決勝】4月29日(火)[1]の勝者 vs [2]の勝者4月30日(水)[3]の勝者 vs [4]の勝者【決勝】5月3日(土)未定 vs 未定