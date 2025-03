▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 14本目▶2025年3月9日(日) 大分CLUB SPOT▶書き手:渡邊一丘 (Dr)◆ ◆ ◆大分への道すがら、道の駅で矢の引き方を教えてもらいました。ほっこりしました。大分へは鹿児島から高速道路で約320km。ちなみに大分から岐阜へは約815km。一体今まで高速道路を何km走ってきたのか、これから先何km走るのか。走れるのか。

