Nothing’s Carved In Stoneが5月からツーマンツアー<Hand In Hand Tour 2025>を開催する。同ツアーのゲストバンドが最終発表となった。最終ゲスト発表として発表されたのは3組。6月6日の大阪・GORILLA HALL OSAKA公演にDragon Ash、6月17日の北海道・札幌cube garden公演に尾崎雄貴(Galileo Galilei / BBHF / warbear)、7月19日の東京・Zepp Haneda公演にUNISON SQUARE GARDENの出演が決定した。

