【Kep1er】7人体制で初のコンサートを開催／ファンとの絆がより強くなった2日間

2025年3月5日(水)と6日(木)に、パシフィコ横浜 国立大ホール で開催された、2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohamaに集まったKep1ian(Kep1erのファンダム名)と一緒に歌って踊った楽しい公演の様子をお届けします。これほど会場が一体になるライブはなかなかない!