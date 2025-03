Ado、キタニタツヤも参加！須田景凪ことボカロP“バルーン”企画アルバム『Fall Apart』全貌公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■バルーン、Ado、キタニタツヤからコメント到着!

須田景凪ことボカロP“バルーン”企画アルバム『Fall Apart』(4月16日発売)の最終参加アーティストで、ボーカリストとしてAdo、アレンジでキタニタツヤの参加が発表。セルフカバーと合わせてYouTube総再生回数が1.5億回を超える代表曲「シャルル」をアレンジカバーすることが決定し、全参加アーティスト・収録内容の全貌が公開された。

本作はバルーンのこれまでにリリースした既存楽曲を、バルーン自身がリスペクトするアーティストたちによって新しい息吹が吹き込まれた5曲と、“バルーン”の新曲「WOLF」を含む全6曲収録のハイブリッドな作品。

参加アーティストとアレンジカバー曲は、Ado「シャルル Prod. by キタニタツヤ」、なとり「メーベル」、Reol「レディーレ Prod. by 椎乃味醂」、高畑充希「雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ」、Chevon「パメラ」、バルーン × ヒトリエ「WOLF」となる。

映像付き商品には、須田景凪スタジオライブ『“Fall Apart” Studio Reel』の模様が収録され、収録楽曲と同じナンバーを披露する。

そして、Apple Music Pre-add、Spotify Pre-save(配信予約)もスタートした。

なお、須田景凪の自主企画対バンイベント『須田景凪 presents “MINGLE -三面鏡-”』が、“バルーン”企画アルバム『Fall Apart』にも参加しているReolとChevonの2組を迎え、7月26日にZepp Namba (OSAKA) にて開催。

また、4月19日には、日比谷公園大音楽堂にてワンマンライブ『須田景凪 LIVE 2025 “花霞”』の開催も決定。自身初の野外ワンマンライブで、一夜限りのパフォーマンスに注目だ。こちらは3月15日10時よりチケット一般発売がスタートする。

リリース情報

2025.04.16 ON SALE

バルーン

ALBUM『Fall Apart』

アルバム『Fall Apart』特設サイト

https://fallapart.jp

須田景凪/バルーン OFFICIAL SITE

https://www.tabloid0120.com/

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/

キタニタツヤ OFFICIAL SITE

https://tatsuyakitani.com/