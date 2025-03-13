日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト、ファイナリスト発表【MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025】
【モデルプレス＝2025/03/13】全国ミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決める『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025』の決勝（後半）進出者「ファイナリスト」が、3月13日に発表された。
【写真】昨年度の“日本一美しい女子大生”
同コンテストには、全国の大学で2024年度に開催されたミスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。決勝（後半）進出者は、3月15日から開始される決勝審査に参加。グランプリは、決勝（後半）へ進んだ出場者の中から決定し、賞金100万円他、メディア出演など豪華副賞が贈呈予定である。
2003年度より開催され、今回で22年目を迎える全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるミスコンテスト。昨年度グランプリは大平ひかる（青山学院大学）。過去出⾝者には杉浦友紀（NHKアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福⽥萌（タレント）、山形純菜（TBSアナウンサー）、⻄澤由夏（ABEMAアナウンサー）、山賀琴子（モデル） 、海⽼原優⾹（フジテレビアナウンサー）、楫真梨子（ファッションエディター）、伊藤愛真（タレント）、⿊⼝なつ（タレント）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー）、神⾕明采（タレント）等がいる。
同時開催にて、全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUSCONTEST 2025」も実施している。（modelpress編集部）
日時：2025年3月24日（月）
会場：Zepp Shinjuku（TOKYO）
表彰式MC：井上裕介（NON STYLE）
表彰式ゲスト：山賀琴子
表彰式プレゼンター：大平ひかる（「MISS OF MISS CAMPUS」2024グランプリ）、柴田龍之介（「MR OF MR」2024グランプリ)
出演者：「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」ファイナリスト、「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」ファイナリスト
主催：学生団体MARKS、株式会社エイジ・エンタテインメント
【Not Sponsored 記事】
【写真】昨年度の“日本一美しい女子大生”
◆「ミスオブミス2025」ファイナリスト発表
同コンテストには、全国の大学で2024年度に開催されたミスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。決勝（後半）進出者は、3月15日から開始される決勝審査に参加。グランプリは、決勝（後半）へ進んだ出場者の中から決定し、賞金100万円他、メディア出演など豪華副賞が贈呈予定である。
◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」とは
2003年度より開催され、今回で22年目を迎える全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるミスコンテスト。昨年度グランプリは大平ひかる（青山学院大学）。過去出⾝者には杉浦友紀（NHKアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福⽥萌（タレント）、山形純菜（TBSアナウンサー）、⻄澤由夏（ABEMAアナウンサー）、山賀琴子（モデル） 、海⽼原優⾹（フジテレビアナウンサー）、楫真梨子（ファッションエディター）、伊藤愛真（タレント）、⿊⼝なつ（タレント）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー）、神⾕明采（タレント）等がいる。
同時開催にて、全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUSCONTEST 2025」も実施している。（modelpress編集部）
◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」開催概要
日時：2025年3月24日（月）
会場：Zepp Shinjuku（TOKYO）
表彰式MC：井上裕介（NON STYLE）
表彰式ゲスト：山賀琴子
表彰式プレゼンター：大平ひかる（「MISS OF MISS CAMPUS」2024グランプリ）、柴田龍之介（「MR OF MR」2024グランプリ)
出演者：「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」ファイナリスト、「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」ファイナリスト
主催：学生団体MARKS、株式会社エイジ・エンタテインメント
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