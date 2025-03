◆「ミスターオブミスター2025」ファイナリスト発表

【モデルプレス=2025/03/13】全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025』の決勝(後半)進出者「ファイナリスト」が、3月13日に発表された。同コンテストには、全国の大学で2024年度に開催されたミスターコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。決勝(後半)進出者は、3月15日から開始される決勝(後半)審査に参加。グランプリは、決勝(後半)へ進んだ出場者の中から決定し、賞金100万円他、メディア出演など豪華副賞が贈呈予定である。

◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST」とは

◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」開催概要

2014年度より開催され、今回で11年⽬を迎える全国のミスターキャンパスの中から日本⼀のミスターキャンパスを決めるミスターコンテスト。2024年度大学ミスターコンのグランプリ・準グランプリが参加可能、12月3日より出場者を募集している。昨年度グランプリは柴田龍之介(関西大学)。過去出⾝者には副島和樹(俳優)、田淵累生(声優)、早瀬圭人(タレント、俳優)、草地稜之(円神-エンジン-メンバー)、山崎貴史(俳優)、新納直(タレント)、吉田翔⾺(PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 練習生)、高尾省吾(※「高」は正式には「はしごだか」/俳優、モデル)等がいる。なお、全国のミスキャンパスの中から日本⼀のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST2025」も同時に実施している。(modelpress編集部)日時:2025年3月24日(月)会場:Zepp Shinjuku(TOKYO)表彰式MC:井上裕介(NON STYLE)表彰式ゲスト:山賀琴子表彰式プレゼンター:大平ひかる(「MISS OF MISS CAMPUS」2024グランプリ)、柴田龍之介(「MR OF MR」2024グランプリ)出演者:「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」ファイナリスト、「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025 ファイナリスト2025」ファイナリスト主催:学生団体MARKS、株式会社エイジ・エンタテインメント【Not Sponsored 記事】