東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までの期間限定でスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催!

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」は、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して行われるイベント。

今回は、そんな「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」デザインの豪華なクッションを紹介します☆

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:クッション

価格10,000円

販売期間:2025年4月8日〜

販売店舗:東京ディズニーシー「ガッレリーア・ディズニー」「マクダックス・デパートメントストア」「アーント・ペグズ・ヴィレッジストア」など

※4月8日から当面の間、上記店舗を利用するにはスタンバイパスの取得が必要です。※運営状況等により、実施しない日や時間帯があります。当日、東京ディズニーリゾート・アプリで確認ください。

東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して、東京ディズニーシーではスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を年間を通じて開催!

ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せをテーマに、カラフルなデコレーションが登場するほか、グッズやメニュー、エンターテイメントなど様々なコンテンツでダッフィー&フレンズの20周年をお祝いします。

今回は、そんな「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」デザインのクッションを紹介!

イベント名が虹色で刺繍された華やかなクッション☆

ケープコッドの美しい景色、シャボン玉がデザインされています。

クッションの上にはダッフィー&フレンズ7人のぬいぐるみがぎゅっとくっついて並んでいます☆

こちらをみているようでほっこりしますね☆

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”クッションの紹介でした。

