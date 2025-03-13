【競輪】ウィナーズカップ、ガールズフレッシュクイーンの想定番組発表
JKAは13日、第9回ウィナーズカップ（20〜23日、伊東）の初日特別選抜予選3レースと、第7回ガールズフレッシュクイーン（23日、同）の想定番組を発表した。
◇20日10R
＜1＞真杉匠26栃木113期
＜2＞松谷秀幸42神奈川96期
＜3＞清水裕友30山口105期
＜4＞高久保雄介38京都100期
＜5＞取鳥雄吾30岡山107期
＜6＞青柳靖起25佐賀117期
＜7＞平原康多42埼玉87期
＜8＞池野健太33兵庫109期
＜9＞深谷知広35静岡96期
◇20日11R
＜1＞石原颯25香川117期
＜2＞郡司浩平34神奈川99期
＜3＞脇本雄太35福井94期
＜4＞中井太祐35奈良97期
＜5＞佐々木悠葵29群馬115期
＜6＞大矢崇弘33東京107期
＜7＞新山響平31青森107期
＜8＞青野将大30神奈川117期
＜9＞岩津裕介43岡山87期
◇20日12R
＜1＞古性優作34大阪100期
＜2＞犬伏湧也29徳島119期
＜3＞岩本俊介40千葉94期
＜4＞林慶次郎27福岡111期
＜5＞松浦悠士34広島98期
＜6＞大川龍二40広島91期
＜7＞伊藤颯馬25沖縄115期
＜8＞野口裕史41千葉111期
＜9＞寺崎浩平31福井117期
◇23日9R
＜1＞仲沢春香23福井126期
＜2＞竹野百香22三重124期
＜3＞熊谷芽緯21岩手124期
＜4＞松井優佳25大阪124期
＜5＞宇野紅音21岐阜124期
＜6＞大浦彩瑛29神奈川126期
＜7＞中島瞳20埼玉126期
※年齢はレース出走日時点