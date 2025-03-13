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　JKAは13日、第9回ウィナーズカップ（20〜23日、伊東）の初日特別選抜予選3レースと、第7回ガールズフレッシュクイーン（23日、同）の想定番組を発表した。

◇20日10R

＜1＞真杉匠26栃木113期

＜2＞松谷秀幸42神奈川96期

＜3＞清水裕友30山口105期

＜4＞高久保雄介38京都100期

＜5＞取鳥雄吾30岡山107期

＜6＞青柳靖起25佐賀117期

＜7＞平原康多42埼玉87期

＜8＞池野健太33兵庫109期

＜9＞深谷知広35静岡96期

◇20日11R

＜1＞石原颯25香川117期

＜2＞郡司浩平34神奈川99期

＜3＞脇本雄太35福井94期

＜4＞中井太祐35奈良97期

＜5＞佐々木悠葵29群馬115期

＜6＞大矢崇弘33東京107期

＜7＞新山響平31青森107期

＜8＞青野将大30神奈川117期

＜9＞岩津裕介43岡山87期

◇20日12R

＜1＞古性優作34大阪100期

＜2＞犬伏湧也29徳島119期

＜3＞岩本俊介40千葉94期

＜4＞林慶次郎27福岡111期

＜5＞松浦悠士34広島98期

＜6＞大川龍二40広島91期

＜7＞伊藤颯馬25沖縄115期

＜8＞野口裕史41千葉111期

＜9＞寺崎浩平31福井117期

◇23日9R

＜1＞仲沢春香23福井126期

＜2＞竹野百香22三重124期

＜3＞熊谷芽緯21岩手124期

＜4＞松井優佳25大阪124期

＜5＞宇野紅音21岐阜124期

＜6＞大浦彩瑛29神奈川126期

＜7＞中島瞳20埼玉126期

※年齢はレース出走日時点