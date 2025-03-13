½©¸µ¹¯»á¼ê¤¬¤±¤ëSHOW-WA¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡¿·¶Ê¡Ö³°¤»¤Ê¤¤¥Ô¥ó¥¡¼¥ê¥ó¥°¡×½éÈäÏª
½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHOW¡ÝWA¡×¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯SHOW¡ÝWA¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤¬Å¹°÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÀÜµÒ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºòÇ¯12·î¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿¡ÖSHOW¡ÝWA¡ß¥«¥é¥ª¥±DAM²Î¾§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¡¢1Ëü2000·ï¤Î±þÊç¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿30¿Í¤ÎÍè¾ì¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼6¿ÍÁ´°÷¤¬°û¿©Å¹¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÄ»³È»¡Ê37¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÏÁª¼ê»þÂå¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯°é¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¸Ç¤¯¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¤ªÅ¹¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯°¦¤ò¸ì¤ê¡¢»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¡Ê41¡Ë¤Ï¡ÖÊ¿¶ÑÇ¯Îð36ºÐ¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Âç¿Í¡£¤½¤í¤½¤í¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÓÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¦Ç¯Îð¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È³«ºÅ¤ò´î¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢4·î2Æü¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¥«¥é¥ª¥±DAM¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö³°¤»¤Ê¤¤¥Ô¥ó¥¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡£¸þ»³µ£¡Ê36¡Ë¤Ï¡Öº£ÆüÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬°ìÈÖ¤ËÄ°¤¯¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤¿¡£