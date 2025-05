東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までの期間限定でスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催!

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」は、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して行われるイベント。

今回はスペシャルドリンクを紹介します☆

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”スペシャルドリンク(ライチー、マンゴー、乳酸菌飲料)

価格700円

発売日:2025年4月1日

販売店舗:東京ディズニーシー「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」

(店舗の入店にはディズニー・モバイルオーダーでの注文が必要です。ディズニー・モバイルオーダーの受付状況は変更になる場合がありますので、来園当日にご確認ください)

「ケープコッド・クックオフ」

2025年に、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して、東京ディズニーシーではスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を年間を通じて開催!

ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せをテーマに、ダッフィー&フレンズをテーマにしたカラフルなデコレーションが登場するほか、グッズやメニュー、キャラクターグリーティングなどさまざまなコンテンツでダッフィー&フレンズの20周年をお祝いします。

ロストリバーデルタにあるレストラン、ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナでは、祝祭感のあるデコレーションも登場!

かわいい店内で「ダッフィー&フレンズ」をモチーフにしたメニューをいただくことができます。

今回紹介するのは「スペシャルドリンク(ライチー、マンゴー、乳酸菌飲料)」

虹としゃぼん玉をイメージした淡い色合いのドリンクです。

マンゴーの角切りやライチーゼリーなど、トロピカルフルーツの香りが広がります。

かわいいデコレーションの中でいただく20周年特別メニュー。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”ダッフィーのスペシャルドリンクの紹介でした☆

