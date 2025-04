東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までの期間限定でスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催!

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」は、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して行われるイベント。

今回は、カラフルチョコレート、ミニスナックケース付きを紹介します☆

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き

価格1300円

販売店舗:ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナなど

スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※2025年4月8日(火)から4月9日(水)の期間は、「ディズニー・モバイルオーダー」のみで購入できます。※実施期間は予告なく変更する場合があります。

2025年に、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して、東京ディズニーシーではスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を年間を通じて開催!

ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せをテーマに、ダッフィー&フレンズをテーマにしたカラフルなデコレーションが登場するほか、グッズやメニュー、エンターテイメントなどさまざまなコンテンツでダッフィー&フレンズの20周年をお祝いします。

そんな「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」デザインのカラフルチョコレート、ミニスナックケース付きが登場。

新登場のメニュー「ダッフィーまん」をかわいく再現したミニスナックケース!

包材をイメージしたチャームが付いているのもかわいい☆

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”カラフルチョコレート、ミニスナックケース付きの紹介でした☆

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ダッフィーまんモチーフ!東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き appeared first on Dtimes.