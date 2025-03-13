【スウェーデン】

消費者物価指数（CPI）（確報値）（2月）16:00

予想 0.6% 前回 0.6%（前月比)

予想 1.3% 前回 1.3%（前年比)

予想 0.9% 前回 0.9%（除く住宅ローン・前月比)

予想 2.9% 前回 2.9%（除く住宅ローン・前年比)



【スイス】

生産者輸入価格（2月）16:30

予想 N/A 前回 0.1%（前月比)



【香港】

鉱工業生産指数（2024年 第4四半期）17:30

予想 N/A 前回 -0.1%（前年比)



生産者物価指数（PPI）（2024年 第4四半期）17:30

予想 N/A 前回 3.2%（前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏鉱工業生産指数（1月）19:00

予想 0.8% 前回 -1.1%（前月比)

予想 -0.8% 前回 -2.0%（前年比)



【南アフリカ】

製造業生産高（1月）20:00

予想 0.9% 前回 -2.4%（前月比)



【イスラエル】

経常収支（2024年 第4四半期）20:00

予想 N/A 前回 55.32億ドル（経常収支)



貿易収支（2月）20:00

予想 N/A 前回 -30.54億ドル（貿易収支)



【メキシコ】

鉱工業生産指数（1月）21:00

予想 0.3% 前回 -1.4%（前月比)

予想 -1.7% 前回 -2.7%（前年比)



【米国】

生産者物価指数（PPI）（2月）21:30

予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)

予想 3.2% 前回 3.5%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.5% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



新規失業保険申請件数（03/02 - 03/08）21:30

予想 22.5万件 前回 22.1万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（02/23 - 03/01）

予想 188.9万件 前回 189.7万件（継続受給者数)



【カナダ】

住宅建設許可（1月）21:30

予想 -5.2% 前回 11.0%（前月比)



※予定は変更されることがあります。

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