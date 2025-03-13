【スウェーデン】
消費者物価指数（CPI）（確報値）（2月）16:00
予想　0.6%　前回　0.6%（前月比)
予想　1.3%　前回　1.3%（前年比)
予想　0.9%　前回　0.9%（除く住宅ローン・前月比)
予想　2.9%　前回　2.9%（除く住宅ローン・前年比)

【スイス】
生産者輸入価格（2月）16:30
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)

【香港】
鉱工業生産指数（2024年 第4四半期）17:30
予想　N/A　前回　-0.1%（前年比)

生産者物価指数（PPI）（2024年 第4四半期）17:30
予想　N/A　前回　3.2%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（1月）19:00
予想　0.8%　前回　-1.1%（前月比)
予想　-0.8%　前回　-2.0%（前年比)

【南アフリカ】
製造業生産高（1月）20:00
予想　0.9%　前回　-2.4%（前月比)

【イスラエル】
経常収支（2024年 第4四半期）20:00
予想　N/A　前回　55.32億ドル（経常収支)

貿易収支（2月）20:00
予想　N/A　前回　-30.54億ドル（貿易収支)

【メキシコ】
鉱工業生産指数（1月）21:00
予想　0.3%　前回　-1.4%（前月比)
予想　-1.7%　前回　-2.7%（前年比)

【米国】
生産者物価指数（PPI）（2月）21:30
予想　0.3%　前回　0.4%（前月比)　
予想　3.2%　前回　3.5%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.5%　前回　3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

新規失業保険申請件数（03/02 - 03/08）21:30
予想　22.5万件　前回　22.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/23 - 03/01）
予想　188.9万件　前回　189.7万件（継続受給者数)

【カナダ】
住宅建設許可（1月）21:30
予想　-5.2%　前回　11.0%（前月比)

※予定は変更されることがあります。