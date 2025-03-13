＜個人投資家の予想＞ 03月13日 15時 ＜個人投資家の予想＞ 03月13日 15時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3770) ザッパラス 東証スタンダード

(3070) ジェリビンズ 東証グロース

(4588) オンコリス 東証グロース

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(9348) アイスペース 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(8894) レボリュー 東証スタンダード

(7014) 名村造 東証スタンダード

(5801) 古河電 東証プライム

(9684) スクエニＨＤ 東証プライム

(7609) ダイトロン 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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