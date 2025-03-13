Ìî¸ý·ò»á¡¡¼«Ì±»²±¡µÄ°÷¤Î¼óÁê¸òÂå¼çÄ¥¤Ë¡Ö¡Ø¥¸¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ²¼¤µ¤ó¤Ê¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Í¸¢¼Ô¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤Ï¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥È¡¦Ìî¸ý·ò»á¡Ê51¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î12Æü¤Î»²±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤Î¸òÂåÏÀ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç²þÁª¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¤¬¡Öº£¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤Ï»²±¡Áª¤òÁ´¤¯Àï¤¨¤Ê¤¤¡£ÅÞÁíºÛÁª¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤òÁª¤ÓÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤òÁè¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤é¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¼óÁê¤ËÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¹¹ÔÉô¤Ï±Æ¶Á¤Î³ÈÂç¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èó¸ø³«¤ÎÁí²ñ¸å¡¢À¾ÅÄ»á¤Ï¡¢Éð¸«·É»°»²±¡µÄ°÷²ñÄ¹¤«¤éÈ¯¸À¤Îµö²Ä¤ò»öÁ°¤ËÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¼ÔÃÄ¤ËÀâÌÀ¡£¡Ö´û¤Ë½°±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢»²±¡Áª¤ÎÅÞ¤Î´é¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡£Ê¢¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢2025Ç¯ÅÙÍ½»»À®Î©¸å¤ÎÁíºÛÁª¤òÄó¾§¤·¤¿¡£¿·ÁíºÛ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ï¹â»Ô»á¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö¼«Ì±¡¦À¾ÅÄ¾»»Ê»á¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÁíºÛ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¼çÄ¥¡¡¡Ø²¿¤â¤»¤º¤ÏÍ¤êÆÀ¤Ê¤¤¡Ù¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¤³¤Îº£¹¹´¶¡ÄÁíºÛÁª¤ÇÅÞ°÷É¼¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎµÄ°÷É¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖµÄ°÷¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¤è¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤µÄ°÷¤µ¤ó¤ÎÁí°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡Øº£¹¹¥¸¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¤Ê¤è¡Ù¤È´¶¤¸¤ëÍ¸¢¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤ÀÁíºÛ¤Î¸µ¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ËÄ©¤àÊý¤¬¤è¤Û¤É·é¤¤¡£¤½¤ì¤Ç»¶¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤âËÜË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Îµ¤Ç÷¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ìÁêÅö¤Î³Ð¸ç¤Î¾å¤ÇÀÐÇËÌÐ¤µ¤ó¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¡Ø¥¸¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ²¼¤µ¤ó¤Ê¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Í¸¢¼Ô¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¯¸¢Í¿ÅÞ¤¿¤ë¤â¤Î¤Ï¾®ºÙ¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àµ¡¹Æ²¡¹¤È²£¹ËÁêËÐ¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£