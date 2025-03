本日13日放送の『ダウンタウンDX』(読売テレビ・日本テレビ系/毎週木曜22時)は、「春のデトックス祭り!コレっておかしくないですか!?」と題し、芸能人が日頃のうっぷんやモヤモヤを語る1時間でイライラ&モヤモヤ45連発。猪狩蒼弥(KEY TO LIT)、石原良純、鈴木砂羽、タイムマシーン3号、紅しょうが、山之内すず、吉田敬(ブラックマヨネーズ)がゲスト出演し、ネット、飲食店、買い物のモヤモヤを発表していく。

山之内すずはネットニュースの見出しに憤る。「InstagramとかXに自撮りを投稿するとすぐネットニュースになるんですよ。取り上げてくださることはありがたいことなんですが、見出しが“山之内すず美容院に行った姿を披露! 『可愛い』『天使過ぎる』『アイドルじゃん』絶賛の声!”とタイトルが張り切り過ぎてて…。でコメントには『アイドル…これが?』『そんなに言うほどか?』と書かれる。私、そんなん言ってないのに〜、ちっちゃいコミュニティで楽しんでるのに〜」と困った表情を見せる。鈴木砂羽も「分かりますよ」と賛同し、「私もネットに頑張って写真をあげるタイプなんですけど。春だし金髪にして、写真を撮ってあげたら、ネットニュースになるんですよ。“鈴木砂羽 金髪イメチェンで『若々しくなった』と大絶賛!”と記事になると、『こんなババアの金髪誰が興味あんねん』とコメントが付く。なんで〜」と嘆く。「芸能人のLINEの名前がわかりずらい」と話すのが鈴木砂羽。「共演してLINEとか交換するじゃないですか。芸能人のラインの名前って、句読点とか顔文字の人が多い。そういった場合、自分で書き直すんですけど、たまに時間がなくてそのままにしちゃう時もあるじゃないですか。で、ある時に見たらRという名前の人が5人くらいいて。そしたら一人のRさんから『元気? 今テレビ観てるよ! この間ジムで会ったけどあんまり話せなかったね…。今度会おう!』とLINEが来て。この間、ジムで会ったの誰だ、誰だ、と思い出して、そしたら…」と、LINEの名前で困ったエピソードを披露する。KEY TO LIT・猪狩蒼弥も同じくLINEでイライラ。猪狩は「名前よりもアイコンを設定していない方が嫌なんですよ! それこそおじさんで使い方がわからない方はいいんですけど、ある程度若いのにプロフィールを設定しないのは、カッコいいと思ってやってるんじゃないかな。それめちゃイタいし。もっと言うと、一時期はアイコンとか設定しているのに急に消すヤツとかいるんですよ!」と憤る。飲食店でのモヤモヤを熱弁するのは紅しょうが・熊元プロレス。「飲食店のメニューのポテトフライって、ただポテトフライと書かれてるじゃないですか! アレ、ちゃんと細く種類も書いてほしい。ポテトフライは写真も載ってないことが多いし。細いシューストリングというポテトフライが食べたくて注文しているのに、皮付きのほぼ芋が出てくることもある!」と語る。熊元のマニアックな提案に浜田も「あ、わかる! わかる! 皮付きは嫌!」と共感する。タイムマシーン3号・関太はコンビニの肉まんについて言及する。「肉まんを買うとき、何を買うかプランを立ててるのに、レジに行くと『蒸しあがるまであと10分かかります』と言われる時がある! 準備中なら置かないで! せめて準備中とわかるように貼っといてほしい!」と主張。石原良純もゴルフに行くときは必ず肉まんを買うといい、「朝コンビニで肉まんを買うとき、買えないときがある。なんでねぇんだよ!と思う」と同意する。また、コンビニのホットスナックコーナーにイライラするのがタイムマシーン3号・山本浩司。「あれ僕、好きなんですけど。頼むと店員さんが袋につめてと、時間がかかるじゃないですか。だからホットスナックを頼む人はカゴの色を変えてほしいんですよね。ホットスナック用のカゴを持って並んでる人が多い列があったら、他のお客さんから見て時間がかかると一目瞭然じゃないですか! そしたら別の列に並べるし!」と提案する。「ちょっと細かいけどコレおかしくないですか」ではKEY TO LIT・猪狩蒼弥が物申す。「今のLINEってリプライ機能が付いてるんですよ。送信に対して返信できるんですね。これを頑なに使わない人が本当に嫌で」と話せば、浜田は「使わんでもええやん!」と猛烈にツッコむ。さらに猪狩は「百歩譲って、リプライ機能を使って欲しいと言っているわけではなくて。僕らよりも10〜20歳の上の方がこういった新しい機能を若干下に見ているのが腹立つんですよ! ガラケーとかの時代は死ぬ気で操作を覚えたと思うんですよ!」と熱弁。これを受け浜田は「ガラケー、説明書あったもん! 今、ないやん説明書」と憤る。浜田が「吉田はどうなの?」と話を振れば、ブラックマヨネーズ・吉田敬は「今の機能のままで十分やから、コッチはほっといて欲しいねん。迷惑かけてないゴミ屋敷の住人やと思っといて」とKEY TO LIT・猪狩に懇願する。『ダウンタウンDX』「春のデトックス祭り!コレっておかしくないですか!?」は、読売テレビ・日本テレビ系に3月13日22時放送。